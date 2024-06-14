Хедлайнером гала-концерта фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala стал Андрей Макаревич!

Бессменный лидер легендарной рок-группы „Машина Времени“ Андрей Макаревич уже 55 лет выступает со своей группой. Он написал большинство из 600 песен, составляющих творческое наследие группы. На счету коллектива 23 студийных альбома и десять концертных записей, участие в бесчисленных музыкальных фестивалях и десятки музыкальных наград. На фестивале Laima Rendezvous Андрей Макаревич выступит без группы и исполнит всем известные и любимые песни.

На воскресном концерте также выступит знаменитая грузинская артистка Нино Катамадзе, которую гости фестиваля особенно полюбили. Впервые на фестивале выступит польский артист Михал Шпак, ставший известным после участия в польском X-Factor и представивший свою страну на Евровидении в 2016 году, а также талантливые грузинские музыканты Николоц Рачвели и Стефане.

Своими выступлениями заключительный концерт украсят и местные артисты – великолепные Интарс Бусулис, Янис Стебелис, Нормундс Рутулис, Маркус Рива, а также неповторимые Musiqq, Citi Zēni и элегантная Мария Наумова.

Лайма Вайкуле с радостью сообщает: „Я в восторге от особых гостей воскресного концерта этого года. Андрей Макаревич – не только выдающийся артист, но и близкий друг фестиваля. Я рада видеть новых участников, которые присоединятся к нашим музыкальным праздникам. Приглашаю всех посетить фестиваль и насладиться этим незабываемым событием!“

В этом году фестиваль продлится три дня – с 26 по 28 июля. В трех концертах примут участие 45 артистов из 14 стран. VIP бронирование доступно по электронной почте vip@laimafestival.lv или по телефону +37126645333.

О „Laima Rendezvous Jūrmala“

Международный музыкальный фестиваль „Laima Rendezvous Jūrmala“ проводится в концертном зале Дзинтари с 2015 года и является одним из масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и новых, многообещающих исполнителей поп, рок, джазовой и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.