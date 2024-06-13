ФОТО | Секс и насилие в стенах церкви! В Нигулисте прошла премьера нового сезона эпического сериала „Дом Дракона“(2)
12 июня вечером в стенах церкви Нигулисте прошло крайне необычное мероприятие - по крайней мере необычное для стен церкви! Telia собрала вместе счастливчиков, чтобы посмотреть первую серию нового сезона сериала HBO „Дом Дракона“, которая будет доступна для всех только с понедельника.
Действие исторического фэнтези сериала „Дом Дракона“ происходит за несколько веков до событий культового сериала „Игра Престолов“, снятого по произведениям писателя-фантаста Джорджа Р. Р. Мартина.
Поэтому в Telia решили, что Старый город Таллинна и церковь Нигулисте идеально подойдут для премьеры сериала и смогут передать его атмосферу. К тому же, премьера подобного рода в Эстонии состоялась впервые, в честь чего в Эстонию прибыла команда Warner Bros. Discovery.
Эксклюзивный показ начался для зрителей уникальной экскурсией по Старому городу, в ходе которой они узнали о средневековых легендах, поверьях и невероятных реальных историях из жизни, которые провели параллели между историей Таллинна и сериалом „Дом Дракона“.
Например, вы знали, что внутри церкви Нигулисте скрываются целых два дракона? Один - на картине, а второй - в скульптуре. А вдруг, причиной пожара в церкви Нигулисте в 1982 году на самом деле все же был кто-то из этих двух? Просто неудачно чихнул!
Второй сезон сериала HBO „Дом Дракона“ можно посмотреть в понедельник, 17 июня на HBO и Telia TV. Новые серии выходят каждый следующий понедельник.