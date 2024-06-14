Актер Ян Ууспыльд подтвердил: я больше не женат - свободный мужчина!

Личная жизнь Яна Ууспыльда (50) уже который год находится в центре внимания общественности. В прошлом году он появился на гала-вечере Kroonika по уши влюбленным в сопровождении молодой спутницы, которая не была его женой. Но роман был недолгим, и через месяц Ян вернулся к жене. На сегодняшний день брак с женой расторгнут, но актер не спешит заводить новые отношения, а просто наблюдает и размышляет: что еще может предложить ему жизнь?