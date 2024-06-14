Актер Ян Ууспыльд подтвердил: я больше не женат - свободный мужчина!(3)
В свежем интервью журналу Kroonika актер Ян Ууспыльд раскрыл, что в его жизни сейчасперемены - он развелся женой. Что же насчет новых отношений?
Личная жизнь Яна Ууспыльда (50) уже который год находится в центре внимания общественности. В прошлом году он появился на гала-вечере Kroonika по уши влюбленным в сопровождении молодой спутницы, которая не была его женой. Но роман был недолгим, и через месяц Ян вернулся к жене. На сегодняшний день брак с женой расторгнут, но актер не спешит заводить новые отношения, а просто наблюдает и размышляет: что еще может предложить ему жизнь?
„Я больше не женат. Я - свободный мужчина. Настроение очень хорошее: оставляешь что-то и ждешь нового. Всегда есть скорбь, которая приходит, когда что-то остается позади, но я не грущу“, - рассказал Ууспыльд в интервью Kroonika.
Что касается отношений с красавицей-блондинкой Бригитой Антон, актер подтвердил, что прошлым летом был действительно по уши влюблен, но сейчас вступать в новые отношения не спешит. По его словам, на первое место нужно поставить детей.