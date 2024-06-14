14.06.2024, 10:00
Праздник до утра: бывший муж Санны Марин зажигал в баре со скандальной финской порнозвездой(6)
ФОТО: Kuvatõmmis:Instagram
В караоке-баре Erottaja в Хельсинки недавно проходила очередная вечеринка, где было полно местных знаменитостей - на радость читателям финского журнала Seiska. Ранним воскресным утром, около трех часов утра внимание привлекли к себе бывший муж Санны Марин Маркус Ряйккёнен и звезда фильмов для взрослых Сандры Бэй, известная своей запутанной личной жизнью.
По словам свидетелей, бывший супруг Санны Марин проводил время в интимной компании неизвестной женщины. Однако когда на вечеринку прибыла Сандра Бэй, то Ряйккёнен резко ушел от своей спутницы и присоединился к компании порнозвезды.
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