Шоубиз
14.06.2024, 10:00

Праздник до утра: бывший муж Санны Марин зажигал в баре со скандальной финской порнозвездой

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Санна Марин и Маркус Ряйккёнен
Санна Марин и Маркус Ряйккёнен
ФОТО: Kuvatõmmis:Instagram

В караоке-баре Erottaja в Хельсинки недавно проходила очередная вечеринка, где было полно местных знаменитостей - на радость читателям финского журнала Seiska. Ранним воскресным утром, около трех часов утра внимание привлекли к себе бывший муж Санны Марин Маркус Ряйккёнен и звезда фильмов для взрослых Сандры Бэй, известная своей запутанной личной жизнью.

По словам свидетелей, бывший супруг Санны Марин проводил время в интимной компании неизвестной женщины. Однако когда на вечеринку прибыла Сандра Бэй, то Ряйккёнен резко ушел от своей спутницы и присоединился к компании порнозвезды.

Присутствовавшие в караоке-баре люди говорят, что царила поистине дикая атмосфера, а Маркус и Сандра довольно открыто обнимались. Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Маркус Ряйккёнен приковывает к себе внимание, отдыхая в барах.

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