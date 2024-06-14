Праздник до утра: бывший муж Санны Марин зажигал в баре со скандальной финской порнозвездой

По словам свидетелей, бывший супруг Санны Марин проводил время в интимной компании неизвестной женщины. Однако когда на вечеринку прибыла Сандра Бэй, то Ряйккёнен резко ушел от своей спутницы и присоединился к компании порнозвезды.

Присутствовавшие в караоке-баре люди говорят, что царила поистине дикая атмосфера, а Маркус и Сандра довольно открыто обнимались. Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Маркус Ряйккёнен приковывает к себе внимание, отдыхая в барах.