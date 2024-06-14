10 000 евро за два раскладных дивана? Фестиваль Beach Grind взвинтил цены на проживание в Пярну до небес

На онлайн-платформе Booking на 12-13 июля есть 118 доступных вариантов размещения. Самое дешевое жилье для двух взрослых стоит 220 евро, и вам придется жить в крошечной комнате в хостеле. Однако это означает, что уединиться не удастся, и вам придется пользоваться общей ванной комнатой. Если вы хотите больше уединения и возможность пользоваться умывальником и туалетом самостоятельно, дешевле всего будет остановиться в гостевом доме, где цены на двоих начинаются от 320 евро.

Для тех, кому комфорт не менее важен, чем оторваться на фестивале, конечно же, есть варианты, которые сильнее ударят по кошельку. Например, владелец заломил невероятно высокую цену за эту однокомнатную квартиру с балконом в центре Пярну - 10 118 евро. За эту цену вы получаете роскошную квартиру площадью 30 квадратных метров с кондиционером и двумя диванами. В другие же даты эти апартаменты можно снять на две ночи за 218 евро.

На платформе по аренде квартир от частных лиц Airbnb на время фестиваля Beach Grindi есть 109 доступных предложений. Для пар с ограниченным бюджетом можно остановиться в доме, где все три комнаты сдаются отдельно. В этом случае вам придется делить общие помещения с довольно большим количеством незнакомых людей. Для этого вам придется выложить 270 евро за номер в ретро-стиле с общей ванной комнатой и мини-кухней. Для тех, кто ищет уединения, отличным предложением станет квартира с одной спальней в нескольких минутах ходьбы от пляжного парка, где проходит фестиваль. Стоимость этих апартаментов составляет всего 328 евро за две ночи. В нескольких минутах ходьбы от пляжа есть несколько вариантов жилья по схожей цене.

А вот самые дорогие варианты на Airbnb на выходные во время фестиваля Beach Grind:

Вот так выглядят и стоят самые дешевые варианты на Airbnb на этот период: