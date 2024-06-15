Дмитрий Гордон рассказал о своих изменах и ответил, был ли у него секс втроем

Гордон не слишком охотно рассказывает об интимной жизни, хотя сам часто спрашивает у своих гостей на интервью о личном. На вопрос о том, имел ли журналист опыт секса втроем, Дмитрий сказал, что у него ничего подобного не было. Более того, он добавил, что не планирует таким образом разнообразить свою интимную жизнь.

Также он подтвердил, что много лет назад измены были в его жизни. О том, стали ли они причинами разрыва его предыдущих браков, Гордон не стал отвечать.

„Нет, у меня такого опыта не было и не будет. Это я точно знаю. Когда-то, наверное, очень давно изменял. Это было настолько давно, что я и не помню, как это“, - пояснил ведущий.

Как известно, сейчас звезда женат на журналистке Олесе Бацман. Он редко рассказывает об их отношениях, однако часто делится романтическими фотографиями с любимой. Гордон рассказал, есть ли место ревности в их браке.

„Нет, не ревнует. Мы взрослые люди, которые понимают и уважают друг друга. Где есть уважение и нет ревности. О своей сексуальной жизни я не готов рассказывать. Я из тех, кто не выносит внутреннее и сокровенное на суд многомиллионной аудитории“, - подчеркнул Дмитрий.