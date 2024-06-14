14.06.2024, 20:15
На концерт Земфиры приехали люди со всех соседних стран: „Кто-то здесь стоит с восьми утра, а я пришла за четыре часа до начала“(9)
В пятницу вечером на сцену Unibet Arena выйдет Земфира. Последний раз в Таллинне с концертом она была восемь лет назад. Смотрите, кто пришел заблаговременно к дверям концертного зала, чтобы занять лучшее место перед сценой.
„Это же Земфира. Это такое неповторимое, родное, приехать того стоит! Здесь столько народу стоит, кто-то с восьми утра уже. Все из разных стран и все такие замечательные и дружелюбные. Так здорово, что такой человек нас объединяет – мы все стоим здесь и говорим на русском языке, и все так дружненько“, – делится эмоциями и впечатлениями девушка, приехавшая из Риги специально на концерт Земфиры.