ФОТО и ВИДЕО | Трогательный и зажигательный концерт Земфиры в Таллинне: „Как будто бы домой приехала... я очень рада здесь быть!“

В ожидании певицы публика пела ее песни, в том числе и последний сингл „Colett“ с нового альбома певицы, дата выхода которого еще не объявлена.

Заставив публику ждать больше часа от заявленного в программе времени, Земфира вышла на таллиннскую сцену и начала выступление с трека „Таблетки“, тут же взорвав зал одной лишь фразой „Добрый вечер, Таллинн!“.

„Не помню, когда в последний раз была здесь“, - сказала Земфира после очередной песни. Из первых рядов ей тут же напомнили, что в 2016 году - 8 лет назад. „Восемь лет? Эти восемь лет претендуют на то, чтобы стать какой-то идиомой“, - посмеялась певица, имея в виду используемую в российской пропаганде фразу „Где вы были 8 лет?“.

К слову, Земфира уже выступала в этом концертном зале в Таллинне, когда он еще носил название Saku Suurhall. Тогда она, мягко говоря, не осталась от него в восторге. „Это это зал у вас для „Евровидения“ построили? Сразу понятно, звук - говно“, - раскритиковала она тогда акустику, не стесняясь в выражениях. Однако в этот раз нареканий к звуку у певицы не возникло.

Было видно, что Земфира была растрогана. „Как будто бы домой приехала, в некотором смысле. Это ведь гораздо ближе, чем Париж. Я очень рада здесь быть. Привет!“ - воодушевленно поделилась с залом певица, перед тем как спеть любимый многими хит „Жить в твоей голове“.

„Я очень люблю Балтийское море“, - поделилась певица, а в песне „Небо, море, облака“ спела „Здравствуй, Таллинн!“.

Когда Земфира исполняла свой нетленный хит „Хочешь?“, то она, по всей видимости, уже не могла сдерживать свои эмоции - это было заметно по ее лицу и ей даже пришлось на момент отвернуться от зала, чтобы прийти в себя.

Земфира вышла два раза на бис и завершила свое выступление песней „Небо Лондона“, как и на концерте в Риге в прошлом году. В конце благодарная певица несколько раз пропела „Спасибо, Таллинн!“, помахала рукой пришедшим в восторг фанатам и ушла со сцены.