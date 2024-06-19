RusDelfi в Литве | В Паневежисе открыт новый музей - бесплатный до конца лета. Чем заняться в „литовском Чикаго“?
В литовском Паневежисе недавно произошло крайне важное для города событие - открытие новехонького музея современного искусства, посвященного художнику Стасису Эйдригевичюсу. В качестве подарка для всех жителей и гостей страны музей будет бесплатным до конца этого лета. Поэтому если вы планируете поездку в Литву, почему не заехать в „литовский Чикаго“, который активно пытается поменять свой имидж.
31 мая город гудел, так как состоялась торжественная церемония открытия самого нового здания в городе - Stasys Museum. В честь этого в городе присутствовал и сам, можно сказать, виновник торжества - литовский художник Стасис Эйдригевичюс.
Хотя Стасис Эйдригевичюс родился в Литве, он уже более 40 лет живет в Польше. Поэтому его творчество близко как литовцам, так и полякам. При этом он провел более сотни выставок по всему миру, а книги о его творчестве издавались на разных языках, от английского до японского (кстати, в Японии уже есть музей имени Стасиса).
Сам Стасис - довольно многогранная личность. Он занимается живописью и графикой, фотографией, инсталляциями, скульптурой и перформансами, он сценограф, поэт, писатель и режиссер. В музее можно увидеть как его юмористические зарисовки, так и абстрактные полотна. А самое главное, у него есть свой особый стиль, который прослеживается во всем его творчестве, вне зависимости от медиума.
Новый музей - это не только выставочное пространство, но и общественный центр. На втором этаже здания при необходимости можно проводить различные мероприятия и конференции, а на крыше находится терраса, откуда открывается самый лучший панорамный вид на Паневежис и видны многие достопримечательности города. Согласно планам, здание музея будет еще расширяться.
В качестве подарка для местных жителей и туристов новый музей будет бесплатным до конца лета. Сейчас там можно увидеть выставку „ICON-O-STASYS“, представляющую творчество Эйдригявичюса. Экспозиция будет меняться несколько раз в год и включать в себя живопись, фотографию, экслибрисы, плакаты, скульптуры - в хранилище музея содержится более 1000 работ художника. Также в будущем планируется проводить в музее выставки иностранных художников.
„Литовский Чикаго“ или новый культурный центр региона?
Открытием нового музея местные власти также хотят показать, что Паневежис - это культурный центр, а не опасный для посещения город, который терроризирует мафия - по крайней мере, такие предрассудки о городе остались у многих еще с 90-х. Все дело в том, что Паневежис в прошлом называли „литовским Чикаго“ из-за самой жестокой в истории Литвы преступной группировки „тульпинасов“. Сегодня „тульпинасы“ сидят за решеткой.
В городе пересекаются важнейшие автомагистрали Литвы и международная магистраль „Виа Балтика“, соединяющая Вильнюс с Ригой, поэтому город особенно удобен для посещения, если вы путешествуете по странам Балтии на автомобиле. По пути из одной балтийской столицы в другую можно сделать приятную остановку в этом городе, посетить новый пока еще бесплатный музей и другие достопримечательности.
Сам музей Stasys расположен в самом центре Паневежиса. По иронии судьбы, рядом с самым новым на данный момент зданием города расположенное самое старое, где когда-то был исторический музей, а теперь находится выставка о том, как в прошлом жили местные дворяне.
Самое живописное место города находится совсем недалеко от музея – это пруд Сянваге, расположенный на месте старого русла реки Невежис, протекающей через город и дающей ему название. Вокруг пруда Сянваге и в окружающем его парке установлены различные скульптуры, в том числе и символ города - рак. На самом пруду действуют фонтаны, на которых иногда даже показывают кино, используя в качестве экрана „стену“ из струй воды.
Паневежис также гордится своим узкоколейным поездом, курсирующим по Паневежскому региону уже более ста лет. Также город украшает собор Христа Царя в необарочном стиле и выполненный из красного кирпича костел Святых Петра и Павла.
Поездка журналистов в Литву стала возможно благодаря Stasys Museum.