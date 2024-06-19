RusDelfi в Литве | В Паневежисе открыт новый музей - бесплатный до конца лета. Чем заняться в „литовском Чикаго“?

31 мая город гудел, так как состоялась торжественная церемония открытия самого нового здания в городе - Stasys Museum. В честь этого в городе присутствовал и сам, можно сказать, виновник торжества - литовский художник Стасис Эйдригевичюс.

Хотя Стасис Эйдригевичюс родился в Литве, он уже более 40 лет живет в Польше. Поэтому его творчество близко как литовцам, так и полякам. При этом он провел более сотни выставок по всему миру, а книги о его творчестве издавались на разных языках, от английского до японского (кстати, в Японии уже есть музей имени Стасиса).

Сам Стасис - довольно многогранная личность. Он занимается живописью и графикой, фотографией, инсталляциями, скульптурой и перформансами, он сценограф, поэт, писатель и режиссер. В музее можно увидеть как его юмористические зарисовки, так и абстрактные полотна. А самое главное, у него есть свой особый стиль, который прослеживается во всем его творчестве, вне зависимости от медиума.

Новый музей - это не только выставочное пространство, но и общественный центр. На втором этаже здания при необходимости можно проводить различные мероприятия и конференции, а на крыше находится терраса, откуда открывается самый лучший панорамный вид на Паневежис и видны многие достопримечательности города. Согласно планам, здание музея будет еще расширяться.

В качестве подарка для местных жителей и туристов новый музей будет бесплатным до конца лета. Сейчас там можно увидеть выставку „ICON-O-STASYS“, представляющую творчество Эйдригявичюса. Экспозиция будет меняться несколько раз в год и включать в себя живопись, фотографию, экслибрисы, плакаты, скульптуры - в хранилище музея содержится более 1000 работ художника. Также в будущем планируется проводить в музее выставки иностранных художников.

„Литовский Чикаго“ или новый культурный центр региона?