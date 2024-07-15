ФОТО | В СССР секса нет? В Музее МО проходит выставка о культуре сексуальности в Эстонии, Латвии и Литве

Музей современного искусства МО находится в самом центре Вильнюса, и приметить его легко — не только благодаря стильной архитектуре, но и двум огромным обезьяньим лапам у входа. МО — один из новейших музеев Вильнюса и был построен в 2018 году. Это подарок коллекционеров современного литовского искусства Дангуоле и Виктораса Буткусов жителя и гостям столицы Литвы.

Музей был построен для частной коллекции, насчитывающей более 5000 произведений. Выставки музея, в основном, касаются современного литовского искусства и отражают широкий спектр стилей и идей, основные процессы и развитие искусства Литвы за последние 60 лет. Но этим летом в музее проводятся выставки, охватывающие все три страны Балтии.

Новая выставка Музея МО „У нас этого нет. Интимность, нормы и желания в искусстве стран Балтии“ посвящена изображению властных отношений, исходящих из сексуальности, в искусстве Эстонии, Латвии и Литвы. Выставка рассматривает репрезентацию сексуальности и гендерных отношений в балтийском искусстве с 1960-х годов по настоящее время. Кураторами выставки являются представители всех трех стран Балтии: Инга Лаце (Латвия), Адомас Наркявичюс (Литва) и Ребека Пылдсам (Эстония).

Название выставки „У нас этого нет“ вдохновлено, в том числе, и крылатой фразой „В СССР секса нет“. Во время советско-американского телемоста в 1986 году женщина из США задала советским людям вопрос, касающийся секса: „У нас в рекламе по телевидению все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая реклама?“ На это советская женщина ответила: „Секса у нас нет, и мы категорически против этого! У нас есть любовь“.

Выставка представляет 300 работ около 130 художников из Литвы, Латвии и Эстонии вместе диалогом о последних исследованиях истории сексуальности в странах Балтии. Работы предлагают интимные размышления и фантазии о гендере, семье и сексуальности на фоне советского режима и меняющихся со временем социальных норм.