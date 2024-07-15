ФОТО | В СССР секса нет? В Музее МО проходит выставка о культуре сексуальности в Эстонии, Латвии и Литве
Музей МО в Вильнюсе — идеальное место для любителей современного искусства, где можно насытить как глаза, так и желудок. Кроме того, сейчас там проходит выставка „У нас этого нет. Интимность, нормы и желания в искусстве стран Балтии“, где представлено множество работ эстонских художников. Выставку высоко оценила даже сама Марина Абрамович.
Музей современного искусства МО находится в самом центре Вильнюса, и приметить его легко — не только благодаря стильной архитектуре, но и двум огромным обезьяньим лапам у входа. МО — один из новейших музеев Вильнюса и был построен в 2018 году. Это подарок коллекционеров современного литовского искусства Дангуоле и Виктораса Буткусов жителя и гостям столицы Литвы.
Музей был построен для частной коллекции, насчитывающей более 5000 произведений. Выставки музея, в основном, касаются современного литовского искусства и отражают широкий спектр стилей и идей, основные процессы и развитие искусства Литвы за последние 60 лет. Но этим летом в музее проводятся выставки, охватывающие все три страны Балтии.
Новая выставка Музея МО „У нас этого нет. Интимность, нормы и желания в искусстве стран Балтии“ посвящена изображению властных отношений, исходящих из сексуальности, в искусстве Эстонии, Латвии и Литвы. Выставка рассматривает репрезентацию сексуальности и гендерных отношений в балтийском искусстве с 1960-х годов по настоящее время. Кураторами выставки являются представители всех трех стран Балтии: Инга Лаце (Латвия), Адомас Наркявичюс (Литва) и Ребека Пылдсам (Эстония).
Название выставки „У нас этого нет“ вдохновлено, в том числе, и крылатой фразой „В СССР секса нет“. Во время советско-американского телемоста в 1986 году женщина из США задала советским людям вопрос, касающийся секса: „У нас в рекламе по телевидению все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая реклама?“ На это советская женщина ответила: „Секса у нас нет, и мы категорически против этого! У нас есть любовь“.
Выставка представляет 300 работ около 130 художников из Литвы, Латвии и Эстонии вместе диалогом о последних исследованиях истории сексуальности в странах Балтии. Работы предлагают интимные размышления и фантазии о гендере, семье и сексуальности на фоне советского режима и меняющихся со временем социальных норм.
„На выставке мы сосредоточились преимущественно на до сих пор действующих гендерных стереотипах. Вместо того чтобы рассматривать их в хронологическом порядке, мы сгруппировали работы по темам, таким, как выполнение мужских и женских ролей и пародия на них, интимные и романтические отношения, а также быт, общественная жизнь, работа, досуг и мечты о другом мире“, — рассказывает куратор выставки Ребека Пылдсам.
Выставка отражает постепенное изменение ценностей в странах Балтии, подчеркивает другой куратор Адомас Наркявичюс. По его словам, некоторые социальные нормы в нашем обществе остались неизменными с 1970-х годов. „Хотя патриархальные нормы со временем изменились, они по-прежнему находятся под критическим вниманием художников и в центре дискуссий“, — говорит Наркевичус.
Выставка „У нас этого нет“ также обращает внимание на репрезентацию ЛГБТ-сообщества в искусстве начиная с 1970-х годов. По словам куратора Инги Лаце, с момента создания выставки в политике стран Балтии произошли некоторые изменения, но негативное отношение к сексуальным и гендерным меньшинствам осталось — соответственно, необходимо больше говорить об этих проблемах.
Стоит отметить, что на открытии выставки присутствовала и легендарная художница Марина Абрамович, которую крайне впечатлило увиденное. Как пишет портал Made in Vilnius, Абрамович подчеркнула, что выставка в музее МО — одна из лучших, которые она видела за последнее время.
“Я устала от западного взгляда на искусство и во всех вопросах. Эта выставка очень свежая, рассказывает об интересных темах и связывает прошлое с настоящим. Особенно стоит посмотреть молодому поколению“, — поделилась впечатлениями после посещения выставки художница.
Абрамович вспоминала, что сама выросла в среде, где утверждалось, что говорить о сексуальности и интимности не обязательно. Она родилась при коммунистическом режиме в Сербии, тогда еще Югославии, и поэтому ей пришлось столкнуться с подобной цензурой и ограничениями. „Я изо всех сил старалась нарушать правила и игнорировать систему“, — цитирует ее Made in Vilnius.
Выставка „У нас этого нет. Интимность, нормы и желания в искусстве стран Балтии“ открыта в музее МО до 8 сентября 2024 года.
Другая выставка, которая проходит этим летом в музее, также охватывает все три страны Балтии. Выставка балтийского искусства „В кроличью нору“ — совместная работа музея МО и кураторского коллектива „Roots to Routes“ (Юсте Костиковайте, Майя Рудовска и Мерилин Талумаа). Она предлагает посетителям задуматься о том, как зачастую активно распространяются в современном обществе идеи возвращения к природе, духовности и оздоровительным практикам в сочетании с теориями заговора и альтернативными мировоззрениями.
Представляя произведения искусства Литвы, Латвии и Эстонии с 1970-х годов до наших дней, выставка рассматривает изменения в современном обществе и оценивает их в контексте периода советской оккупации, когда озабоченность экологическими темами и поворот к природе были переплетены с идеями национального возрождения.
По мнению кураторов выставки, пандемия и другие глобальные процессы последнего времени показали, что идея возвращения к природе сейчас часто используется в нарративах, создаваемых крайне правыми политическими взглядами, формирующими альтернативные мировоззрения или даже теории заговора. Кроме того, в последние годы все большую популярность приобретает неоязычество, как проникающее в массовую культуру, так и переплетающееся с конспиративными верованиями, а различные духовные практики дают надежду на решение сложных жизненных проблем.
На выставке „В кроличью нору“ представлены работы десяти разных поколений балтийских художников — Лиги Спунде, Анастасии Сосуновой, Виктории Даниляускайте, Дарьи Пополитовой, Аисте Рамунайте, Виты Заман, Катрины Нейбурги, Лауры Пылд, Ниёле Валадкявичюте и Гертруды Гилите.
Кроме искусства в музее MO также расположен красочный ресторан-бистро, где можно выпить кофе с замечательной выпечкой, насладиться обеденными предложениями и просто приятно провести время, не обязательно после посещения музея, а просто во время поездки в Вильнюс.