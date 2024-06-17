Культура
17.06.2024, 08:00

ФОТО | Эстонское с мороженым и китайское с жасмином: ценители крафтового пива со всего мира собрались Таллинне на фестиваль

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Tallinn Craft Beer Weekend
Tallinn Craft Beer Weekend
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

14-15 июня в Таллинн съехались пивовары со всего мира на Фестиваль крафтового пива Tallinn Craft Beer Weekend 2023.

В Котле культуры было яблоку негде упасть, так как любители пенного поспешили туда, чтобы попробовать разные необычные вкусы пива, при виде некоторых из которых в голове возникал вопрос - как такое возможно? Так вот, это не только возможно, это еще и вкусно!

За стоимость билета каждый гость фестиваля получал бокал для дегустации (который можно было унести домой в качестве сувенира) и возможность неограниченно пить пиво. Да, сколько душе угодно - пока пивные кеги не опустеют. Звучит как рай, не правда ли? Однако это требует значительной силы воли - хочется же попробовать все, да еще и трезвость ума сохранить.

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