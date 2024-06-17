ФОТОГРАФИИ | Хор Парижского оркестра собрал в Эстонском национальном музее полный зал

Хоровой цикл Вельо Тормиса „Забытые народы“ представляет собой сборный музыкальный портрет шести финно-угорских племен, обитающих на Балтийском море. На концерте прозвучали три части цикла: „Эпос об Исури“, „Свадебные песни Вади“ и „Вечера Ингеримаа“, которые исполнили 80 певцов хора Парижского оркестра (Chœur de l’Orchestre de Paris).

„Это музыка наших народов, которая помогла нам лучше узнать самих себя“, сказала дирижер Ингрид Мянд. „У французов нет такой сильной связи с собственной народной музыкой, поэтому у них особая мотивация и стремление изучать песни на водском и ижорском языках, а также ингерско-финском диалекте. Сегодня, когда многие люди вынуждены покинуть свои дома, истории о забытых народах очень актуальны“.