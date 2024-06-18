Особняк Пугачевой подорожал почти на 200 000 евро

В воскресенье, 16 июня, агентство недвижимости, которое продает особняк Пугачевой, выставило новую цену на недвижимость Примадонны: цена выросла сразу на 19 с лишним миллионов рублей (190 000 евро). Как обратило внимание СМИ, еще 8 мая 2024 года дом в деревне Бережки на первой линии Истpинскoго водохранилища продавали за 132 миллиона 500 тысяч рублей (1 325 000 евро), с 1 июня цену подняли до 136 млн руб (1 360 000 евро). А 16 июня дом пытаются продать уже за 152 миллиона рублей (1 520 000 евро). То есть особняк подорожал на 19,5 миллиона рублей (195 000 евро).

Специалисты по недвижимости отмечают, что на самом деле цене всегда немного „плавает“: после каждой новой волны публикаций в СМИ о любимой даче Пугачевой на Истре интерес к объекту недвижимости вырастает на несколько суток, а потом опять падает.

Напомним, эту недвижимость Алла Пугачева еще до отъезда из России переписала на своего старшего внука Никиту Преснякова. Сам Никита сейчас тоже не живет в России, но, говорят, не так давно тайно прилетал как раз для того, чтобы разобраться с недвижимостью.