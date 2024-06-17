Это успех! 5miinust и Puuluup установили музыкальный рекорд для Эстонии

Эстония установила новый музыкальный рекорд! 5MIINUST и Puuluup вошли в историю со своей песней с „Евровидения“. Это первая песня на эстонском языке, которая в Spotify превысила 10 миллионов прослушиваний.

Такое достижение важно не только для самих музыкантов, но и для эстонской музыки в целом, и служит доказательством, что местные исполнители могут достичь международного успеха.

Эта песня снискала популярность не только на родине артистов, но также в соседних и более дальних странах. Песня вошла в ТОП-50 в Spotify в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Кроме того, она вошла в рейтинг ТОП-200 в Spotify TOP 200 в Швеции, Австрии, Исландии, Норвегии, Украине, Швеции, Греции, Нидерландах и Бельгии. В общем, песня покорила сердца слушателей по всей Европе!

Что еще более значимо - песня эстонских артистов попала в рейтинг Spotify Global Viral и аж на восьмое место, что помогло 5MIINUST и Puuluup привлечь новых слушателей со всего мира.

В честь этого достижения звукозаписывающая компания Universal Music Eesti подарила музыкантам особые рамки, чтобы увековечить их достижение и вдохновить на новые победы.