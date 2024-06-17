Король Швеции посвятил в рыцари музыкантов поп-группы АВВА

Церемония прошла в пятницу в королевском дворце в Стокгольме. Музыкантов произвели в рыцари в знак признания их заслуг на шведской и международной музыкальной сцене.

Все четверо участников группы – Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус, - были награждены высочайшей гражданской наградой Швеции, орденом Вазы. Это первый случай вручения такого высокого ордена за последние почти 50 лет. Практика награждения шведских граждан королевскими орденами была приостановлена парламентом в 1974 году, чтобы не создавать неравенство среди граждан. После этого Швеция вручала ордена только иностранцам. Однако в 2022 году парламент пересмотрел наградную систему и вернул шведам возможность получать королевские награды.

В 2024 году орденами были награждены музыканты АВВА, а также лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Сванте Паабо и по физике Анн Л’Юилье и ещё несколько общественных деятелей. Решение о награждении было принято в марте, но торжественная церемония состоялась 31 мая.

ABBA – одна из популярнейших музыкальных групп в истории поп-музыки. После победы на Евровидении в 1974 году группа до начала 1980-х возглавляла мировые хит-парады, выпустила 8 альбомов, с общими продажами больше 380 миллионов экземпляров. Группа распалась в 1982 году, но воссоединилась для записи альбома Voyage, вышедшего в 2021 году.