Петра Чернышева каждый день видят на могиле Анастасии Заворотнюк

1 июня на Троекуровском кладбище была похоронена актриса Анастасия Заворотнюк. Хотя с момент похорон прошло полмесяца, поклонники уверяют, что каждый день видят вдовца — фигуриста Петра Чернышева — на могиле Насти. По словам очевидцев, иногда его сопровождает пятилетняя дочь Мила.

Напомним, Анастасия Заворотнюк почти пять лет боролась с онкологией. Сообщалось, что в последние две недели перед смертью ее перевезли в хоспис в Подмосковье. Однако позже семья опровегла эту информацию: по их словам, Петр никогда бы не допустил такого.