Шоубиз
17.06.2024, 15:02

Петра Чернышева каждый день видят на могиле Анастасии Заворотнюк

 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
ФОТО: Youtube

С момента похорон актрисы прошло две недели.

1 июня на Троекуровском кладбище была похоронена актриса Анастасия Заворотнюк. Хотя с момент похорон прошло полмесяца, поклонники уверяют, что каждый день видят вдовца — фигуриста Петра Чернышева — на могиле Насти. По словам очевидцев, иногда его сопровождает пятилетняя дочь Мила.

Напомним, Анастасия Заворотнюк почти пять лет боролась с онкологией. Сообщалось, что в последние две недели перед смертью ее перевезли в хоспис в Подмосковье. Однако позже семья опровегла эту информацию: по их словам, Петр никогда бы не допустил такого.

Сейчас могила Заворотнюк, даже спустя две недели, утопает в цветах. Один из букетов, говорят поклонники, ежедневно приносит именно Петр Чернышев.

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