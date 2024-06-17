17.06.2024, 12:04
ФОТО | С глаз долой, из сердца вон! Лаурен Падар демонстративно сняла обручальное кольцо, а вот Танель Падар все еще его носит
ФОТО: | Erakogu
15 июня в Кохила прошел музыкальный фестиваль Kapa, на котором рок-музыкант Танель Падар дал зажигательный концерт. Несмотря на новости о разводе, у Падара на безымнном пальце все еще красовалось обручальное кольцо. Чего нельзя сказать о его супруге Лаурен.
В конце мая эстоноземельцев поразила новость о том, что первая пара эстонской рок-музыки - Танель и Лайрен Падар - рассталась. Брак, казавшийся идеальным, не протянул и до первой годовщины свадьбы. С начала этого года Падары уже живут отдельно друг от друга. Хотя они уже долго не были вместе, но до появления новости о расставании оба супруга носили обручальные кольца. Однако теперь все поменялось.
Уже заказано?