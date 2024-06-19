В Эстонии впервые пройдет масштабная выставка искусства Латинской Америки

Для выставки были отобраны произведения двух периодов: живопись XVII–XIX веков, эпохи испанского колониализма, и начала ХХ века. Она подготовлена в сотрудничестве с фондом The Phoebus Foundation, располагающим одной из крупнейших в Европе коллекций латиноамериканского искусства.

„Мы с радостным трепетом впервые представляем свою коллекцию латиноамериканского искусства за пределами Бельгии! Большинство экспонатов было специально отреставрировано и подготовлено для этой выставки, чтобы подарить публике незабываемую визуальную феерию“, – комментирует Катарина Ван Каутерен, директор The Phoebus Foundation.

„Выставка посвящена взаимосвязям искусства Латинской Америки и Европы, и в первую очередь влиянию европейского искусства на латиноамериканское. Характер коллекции Phoebus Foundation позволил представить на выставке искусство двух отдельных периодов: обзор колониального прошлого становится фоном для произведений, созданных в ХХ веке в уже независимых государствах Латинской Америки. В оба периода мы видим, как европейское переплетается с наследием коренных народов, создавая уникальный образный язык Латинской Америки“, – рассказывают кураторы выставки Сирье Хельме и Кади Полли.

Помимо живописи религиозного характера и картин на социальные и классовые темы из вице-королевств Новой Испании и Перу, датированных XVII‒XIX веками, на выставке представлены работы художников-модернистов ХХ века из Аргентины, Колумбии, Кубы. Мексики, Перу, Чили, Уругвая и Венесуэлы. Среди них можно увидеть творчество таких знаменитых мастеров латиноамериканского искусства, как Диего Ривера, Хоакин Торрес Гарсия, Хулио Альпуй, Антонио Берни и Фернандо Ботеро, а также отмеченных на Венецианской биеннале Вифредо Лама и Либеро Бадии. Всего для выставки было отобрано около сотни экспонатов, в том числе 2‒3-метровые скульптуры.