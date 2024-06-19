В Эстонии впервые пройдет масштабная выставка искусства Латинской Америки
21 июня в большом зале музея KUMU для публики открывается международная выставка „История и мистика. Искусство Латинской Америки и Европа“. Это самая масштабная к настоящему моменту выставка латиноамериканского искусства в Эстонии.
Для выставки были отобраны произведения двух периодов: живопись XVII–XIX веков, эпохи испанского колониализма, и начала ХХ века. Она подготовлена в сотрудничестве с фондом The Phoebus Foundation, располагающим одной из крупнейших в Европе коллекций латиноамериканского искусства.
„Мы с радостным трепетом впервые представляем свою коллекцию латиноамериканского искусства за пределами Бельгии! Большинство экспонатов было специально отреставрировано и подготовлено для этой выставки, чтобы подарить публике незабываемую визуальную феерию“, – комментирует Катарина Ван Каутерен, директор The Phoebus Foundation.
„Выставка посвящена взаимосвязям искусства Латинской Америки и Европы, и в первую очередь влиянию европейского искусства на латиноамериканское. Характер коллекции Phoebus Foundation позволил представить на выставке искусство двух отдельных периодов: обзор колониального прошлого становится фоном для произведений, созданных в ХХ веке в уже независимых государствах Латинской Америки. В оба периода мы видим, как европейское переплетается с наследием коренных народов, создавая уникальный образный язык Латинской Америки“, – рассказывают кураторы выставки Сирье Хельме и Кади Полли.
Помимо живописи религиозного характера и картин на социальные и классовые темы из вице-королевств Новой Испании и Перу, датированных XVII‒XIX веками, на выставке представлены работы художников-модернистов ХХ века из Аргентины, Колумбии, Кубы. Мексики, Перу, Чили, Уругвая и Венесуэлы. Среди них можно увидеть творчество таких знаменитых мастеров латиноамериканского искусства, как Диего Ривера, Хоакин Торрес Гарсия, Хулио Альпуй, Антонио Берни и Фернандо Ботеро, а также отмеченных на Венецианской биеннале Вифредо Лама и Либеро Бадии. Всего для выставки было отобрано около сотни экспонатов, в том числе 2‒3-метровые скульптуры.
В качестве отдельной темы в составе экспозиции в проектном пространстве на 4-м этаже KUMU можно увидеть небольшую выставку картин художницы и писательницы Леоноры Каррингтон (1917–2011), работавшей в жанре сюрреализма. Художница британского происхождения большую часть жизни провела в Мексике, и ее работы в коллекции The Phoebus Foundation относятся к этому периоду. Интерес к крайне самобытному творчеству Каррингтон в последнее время становится всё оживленнее, и сейчас она является самой дорогой британской художницей на рынке произведение искусства. Экспозиция также отсылает к столетию с зарождения сюрреализма, которое отмечается в 2024 году.
Красочный дизайн интерьера залов для обеих выставок создали художники Кристи Конги и Каареел Ээлма. В детских уголках семьи с детьми смогут найти тематические игры. К выставке приурочено издание книги, содержащей обзоры и репродукции колониального искусства (куратор Кади Полли) и искусства ХХ века (куратор Сирье Хельме). Автор графического дизайна выставки и оформления книги – Кюлли Каатс.
Программа, посвященная открытию выставки, пройдет после Иванова дня. На среду, 26 июня, запланировано исключительное мероприятие – совместная экскурсия кураторов Кади Полли и Сирье Хельме. В четверг, 27 июня, у публики будет уникальная возможность принять участие в англоязычной экскурсии с Карлосом Гонсалесом, специалистом по реставрации и консервации живописи в фонде The Phoebus Foundation, где он расскажет о самых увлекательных моментах при консервации картин колониального периода, представленных на выставке. В субботу, 29 июня, на выставке состоятся экскурсии на эстонском, английском и русском языках, а также мастер-класс для детей. В каждое второе воскресенье июля и августа пройдут экскурсии на эстонском и английском языках. Центральным событием летней программы для публики станет тематический латиноамериканский фестиваль во дворе музея KUMU, запланированный на 24 августа.
Выставка „История и мистика. Искусство Латинской Америки и Европа“ в большом зале KUMU и экспозиция произведений Леоноры Каррингтон в проектном пространстве на 4-м этаже открыты до 3 ноября 2024.
Выставка подготовлена Художественным музеем Эстонии совместно с фондом The Phoebus Foundation SON (Антверпен, Бельгия) при поддержке Katoen Natie Group и Indaver Group. Akzo Nobel Baltics AS предоставила краску для стен выставочного зала.
The Phoebus Foundation – бельгийский благотворительный фонд, действующий в Антверпене. Помимо пополнения своих художественных коллекций, он занимается консервацией произведений искусства и научными исследованиями. Фонд делает искусство доступным для широкой публики, проводя выставки, культурные мероприятия и симпозиумы, предоставляя произведения из своих фондов другим музеям и издавая свои публикации.