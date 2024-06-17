ФОТО | Не пенным едины: на Õllesummer подготовят большую зону c саунами

В зоне саун установят уличные душевые, где посетители смогут освежиться. Компания Ecosauna, которая отвечает за всю зону, предоставит также банные полотенца, чтобы ни одному гостю не пришлось приносить их с собой и не возникло проблемы, куда оставить мокрое полотенце. Для переодевания будут оборудованы две отдельные раздевалки. Смешанные сауны и купели разрешены. Кроме того, на месте можно будет приобрести банные юбки разных размеров для мужчин и женщин, а также другие необходимые аксессуары для посещения саун и купелей.