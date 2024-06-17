ФОТО | Не пенным едины: на Õllesummer подготовят большую зону c саунами
На фестивале Õllesummer впервые будет создана зона саун с банями, купелями и ледяными бочками, что должно обеспечить посетителям фестиваля приятный отдых между музыкой и развлечениями в жаркий летний день. Также на фестивале обещала появиться известная эстонская светская львица Ану Саагим.
В зоне саун установят уличные душевые, где посетители смогут освежиться. Компания Ecosauna, которая отвечает за всю зону, предоставит также банные полотенца, чтобы ни одному гостю не пришлось приносить их с собой и не возникло проблемы, куда оставить мокрое полотенце. Для переодевания будут оборудованы две отдельные раздевалки. Смешанные сауны и купели разрешены. Кроме того, на месте можно будет приобрести банные юбки разных размеров для мужчин и женщин, а также другие необходимые аксессуары для посещения саун и купелей.
На территории будет зона отдыха, купели и сауны, в том числе сауна Фродо, вдохновленная домом главного героя „Властелина колец“.
На фестивале будет создано девять сцен разных стилей, а также различные развлекательные зоны, такие как Тиволи и банджи-джампинг. Главная аллея у моря будет заполнена национальными кухнями и фудтраками. Крупнейший фестиваль Эстонии пройдет с 3 по 6 июля на Таллинском Певческом поле.