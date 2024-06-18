В Таллиннском зоопарке пополнение: на пароме Megastar из Финляндии прибыл амурский тигр Охана!(2)
12 июня экспозиция Таллинского зоопарка Тигровая долина пополнилась новым обитателем из финского зоопарка Коркеасаари, самкой амурского тигра Охана. Третий житель Тигровый долины, при сотрудничестве зоопарка Коркеасаари в Хельсинки и Таллинского зоопарка, с помощью транспортировки от Tallink Grupp, был отправлен в морское путешествие, на пароме Megastar. Также этим летом планируется поселить в Тигровую долину еще и самца амурского тигра, Александра.
„Перевозка такого особенного пассажира вызывает некоторое волнение и трепет, и это совсем другой опыт, хотя в широком смысле для экипажа это все равно специально подготовленная перевозка так называемой грузовой единицы“, - говорит капитан Megastar Урмас Метс. „Перевозка крупных животных происходит в специально подготовленных трейлерах, и для судна это означает, прежде всего, размещение груза в соответствии с пожеланиями владельца и предоставлении необходимых условий для наблюдения и ухода за животным во время путешествия. Мы были рады обеспечить нашему экзотическому пассажира, тигру Охане и его спутникам, как и всем остальным нашим пассажирам, все необходимые условия, чтобы морское путешествие прошло как можно более гладко, безопасно и спокойно“, - сказал капитан Метс.
„Для всех диких животных, но особенно для высокоинтеллектуальных и чутких тигров, очень важно обеспечить наилучшую и плавную транспортировку, поскольку тигры очень чувствительны к колебаниям. Во-вторых, очень важно как можно меньше беспокоить тигров, и, в-третьих, обеспечить нужную температуру во время всей поездки. Было очень важно быть последними на корабле и первыми, кто покинет корабль - нам даже предоставили собственную дорожку на автомобильной палубе. Tallink выполнил все наши пожелания в отношении транспортировки - нам не пришлось стоять в очереди, вентиляция была хорошей, а на борту было много места. Мы благодарим экипаж и капитана Megastar, мы увидели, что Tallink очень заботится о благополучии наших животных“, - сказал Александр Семенов, главный ветеринар Таллиннского зоопарка.
„На борту наших кораблей всегда рады приветствовать четвероногих друзей наших пассажиров“, - сказал директор по продажам Tallink Group, Марина Йыги. „Ежегодно с нами путешествуют около 20 000 домашних животных, а за последние пять лет мы перевезли на наших судах более 93 000 животных. В основном с нами путешествуют собаки и кошки, но мы также перевозим лошадей и других крупных животных, а иногда даже экзотических. Маленьких питомцев можно взять с собой в общественные пассажирские зоны, а крупные животные путешествуют или в специально приспособленных транспортных средствах или в питомниках. С Таллиннским зоопарком нам удалось сотрудничать и раньше, например, в 2011 году мы доставили гривистого волка из Швеции. Амурский тигр - это, конечно, самое экзотическое животное, которое мы перевозили, и мы очень рады, что снова смогли оказать помощь нашим добрым партнерам из зоопарка“, - добавил Йыги.
Охана, самка амурского тигра, которой в августе этого года исполнится два года, родилась и выросла в Финляндии, в зоопарке Коркеасааре в Хельсинки. Решение привезти Охану в Таллиннский зоопарк принял координатор программы разведения амурских тигров Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Целью программы является поддержание здоровыой популяций исчезающих животных в неволе. Амурский тигр, также известный как Сибирский тигр, является самым северным подвидом тигра с Дальнего Востока. В настоящее время в дикой природе насчитывается около 500 амурских тигров.
„Мы рады, что путешествие Оханы в ее новый дом прошло очень гладко“, - сказал куратор млекопитающих в зоопарке Коркеасаари, Ханна-Майя Лахтинен. „В нашем зоопарке под присмотром матери росли две молодые самки тигров, и Охана, будучи более независимой из них двоих, собиралась стать независимой и иметь свою собственную территорию. Она станет одним из первых обитателей новой экспозиции Долины тигров в Таллиннском зоопарке, и мы надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть её детенышей, ведь мы находимся не так далеко от Таллинна“, - добавила Лахтинен.
Посетители смогут полюбоваться тремя амурскими тиграми - Оханой, Путсманом и Дануте, прибывшими в Таллиннский зоопарк на прошлой неделе, когда те успешно адаптируются к новым условиям. Долина тигров откроется для посетителей Таллиннского зоопарка в июне 2024 года.