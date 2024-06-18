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18.06.2024, 11:02

В Таллиннском зоопарке пополнение: на пароме Megastar из Финляндии прибыл амурский тигр Охана!

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Амурский тигр
Амурский тигр
ФОТО: Annika Sorjonen / Korkeasaari ZoAnnika Sorjonen / Korkeasaari Zoo | Erakogu

12 июня экспозиция Таллинского зоопарка Тигровая долина пополнилась новым обитателем из финского зоопарка Коркеасаари, самкой амурского тигра Охана. Третий житель Тигровый долины, при сотрудничестве зоопарка Коркеасаари в Хельсинки и Таллинского зоопарка, с помощью транспортировки от Tallink Grupp, был отправлен в морское путешествие, на пароме Megastar. Также этим летом планируется поселить в Тигровую долину еще и самца амурского тигра, Александра.

„Перевозка такого особенного пассажира вызывает некоторое волнение и трепет, и это совсем другой опыт, хотя в широком смысле для экипажа это все равно специально подготовленная перевозка так называемой грузовой единицы“, - говорит капитан Megastar Урмас Метс. „Перевозка крупных животных происходит в специально подготовленных трейлерах, и для судна это означает, прежде всего, размещение груза в соответствии с пожеланиями владельца и предоставлении необходимых условий для наблюдения и ухода за животным во время путешествия. Мы были рады обеспечить нашему экзотическому пассажира, тигру Охане и его спутникам, как и всем остальным нашим пассажирам, все необходимые условия, чтобы морское путешествие прошло как можно более гладко, безопасно и спокойно“, - сказал капитан Метс.

Урмас Метс

„Для всех диких животных, но особенно для высокоинтеллектуальных и чутких тигров, очень важно обеспечить наилучшую и плавную транспортировку, поскольку тигры очень чувствительны к колебаниям. Во-вторых, очень важно как можно меньше беспокоить тигров, и, в-третьих, обеспечить нужную температуру во время всей поездки. Было очень важно быть последними на корабле и первыми, кто покинет корабль - нам даже предоставили собственную дорожку на автомобильной палубе. Tallink выполнил все наши пожелания в отношении транспортировки - нам не пришлось стоять в очереди, вентиляция была хорошей, а на борту было много места. Мы благодарим экипаж и капитана Megastar, мы увидели, что Tallink очень заботится о благополучии наших животных“, - сказал Александр Семенов, главный ветеринар Таллиннского зоопарка.

„На борту наших кораблей всегда рады приветствовать четвероногих друзей наших пассажиров“, - сказал директор по продажам Tallink Group, Марина Йыги. „Ежегодно с нами путешествуют около 20 000 домашних животных, а за последние пять лет мы перевезли на наших судах более 93 000 животных. В основном с нами путешествуют собаки и кошки, но мы также перевозим лошадей и других крупных животных, а иногда даже экзотических. Маленьких питомцев можно взять с собой в общественные пассажирские зоны, а крупные животные путешествуют или в специально приспособленных транспортных средствах или в питомниках. С Таллиннским зоопарком нам удалось сотрудничать и раньше, например, в 2011 году мы доставили гривистого волка из Швеции. Амурский тигр - это, конечно, самое экзотическое животное, которое мы перевозили, и мы очень рады, что снова смогли оказать помощь нашим добрым партнерам из зоопарка“, - добавил Йыги.

Охана, самка амурского тигра, которой в августе этого года исполнится два года, родилась и выросла в Финляндии, в зоопарке Коркеасааре в Хельсинки. Решение привезти Охану в Таллиннский зоопарк принял координатор программы разведения амурских тигров Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Целью программы является поддержание здоровыой популяций исчезающих животных в неволе. Амурский тигр, также известный как Сибирский тигр, является самым северным подвидом тигра с Дальнего Востока. В настоящее время в дикой природе насчитывается около 500 амурских тигров.

„Мы рады, что путешествие Оханы в ее новый дом прошло очень гладко“, - сказал куратор млекопитающих в зоопарке Коркеасаари, Ханна-Майя Лахтинен. „В нашем зоопарке под присмотром матери росли две молодые самки тигров, и Охана, будучи более независимой из них двоих, собиралась стать независимой и иметь свою собственную территорию. Она станет одним из первых обитателей новой экспозиции Долины тигров в Таллиннском зоопарке, и мы надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть её детенышей, ведь мы находимся не так далеко от Таллинна“, - добавила Лахтинен.

Посетители смогут полюбоваться тремя амурскими тиграми - Оханой, Путсманом и Дануте, прибывшими в Таллиннский зоопарк на прошлой неделе, когда те успешно адаптируются к новым условиям. Долина тигров откроется для посетителей Таллиннского зоопарка в июне 2024 года.

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