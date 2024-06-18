В Таллиннском зоопарке пополнение: на пароме Megastar из Финляндии прибыл амурский тигр Охана!

„Перевозка такого особенного пассажира вызывает некоторое волнение и трепет, и это совсем другой опыт, хотя в широком смысле для экипажа это все равно специально подготовленная перевозка так называемой грузовой единицы“, - говорит капитан Megastar Урмас Метс. „Перевозка крупных животных происходит в специально подготовленных трейлерах, и для судна это означает, прежде всего, размещение груза в соответствии с пожеланиями владельца и предоставлении необходимых условий для наблюдения и ухода за животным во время путешествия. Мы были рады обеспечить нашему экзотическому пассажира, тигру Охане и его спутникам, как и всем остальным нашим пассажирам, все необходимые условия, чтобы морское путешествие прошло как можно более гладко, безопасно и спокойно“, - сказал капитан Метс.

„Для всех диких животных, но особенно для высокоинтеллектуальных и чутких тигров, очень важно обеспечить наилучшую и плавную транспортировку, поскольку тигры очень чувствительны к колебаниям. Во-вторых, очень важно как можно меньше беспокоить тигров, и, в-третьих, обеспечить нужную температуру во время всей поездки. Было очень важно быть последними на корабле и первыми, кто покинет корабль - нам даже предоставили собственную дорожку на автомобильной палубе. Tallink выполнил все наши пожелания в отношении транспортировки - нам не пришлось стоять в очереди, вентиляция была хорошей, а на борту было много места. Мы благодарим экипаж и капитана Megastar, мы увидели, что Tallink очень заботится о благополучии наших животных“, - сказал Александр Семенов, главный ветеринар Таллиннского зоопарка.