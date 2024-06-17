17.06.2024, 16:00
Танель Падар наконец подтвердил развод: его новый пост - камень в огород бывшей жены?(5)
ФОТО: Foto: Erlend Štaub, Õhtuleht
Публичное расставание первой пары эстонской рок-музыки Танеля и Лаурен Падар набирает обороты. Развод наконец подтвердил и сам певец, опубликовав об этом пост в Facebook, где у него более 31 000 подписчиков.
Изначально именно Лаурен открыто рассказала о расставании пары, но Танель в течение последней недели делал намеки в социальных сетях на то, что происходит в их личной жизни. Несколько дней назад рокер рассказал о том, как он проводит время с дочерьми. „Они принимают меня таким, какой я есть“, - написал Танель в Instagram, где запечатлел времяпрепровождение со своими детьми Луной и Линдой.
Уже заказано?