Танель Падар наконец подтвердил развод: его новый пост - камень в огород бывшей жены?

Изначально именно Лаурен открыто рассказала о расставании пары, но Танель в течение последней недели делал намеки в социальных сетях на то, что происходит в их личной жизни. Несколько дней назад рокер рассказал о том, как он проводит время с дочерьми. „Они принимают меня таким, какой я есть“, - написал Танель в Instagram, где запечатлел времяпрепровождение со своими детьми Луной и Линдой.