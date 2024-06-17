Шоубиз
17.06.2024, 16:00

Танель Падар наконец подтвердил развод: его новый пост - камень в огород бывшей жены?

 (5)
Lauren ja Tanel Padar
Lauren ja Tanel Padar
ФОТО: Foto: Erlend Štaub, Õhtuleht

Публичное расставание первой пары эстонской рок-музыки Танеля и Лаурен Падар набирает обороты. Развод наконец подтвердил и сам певец, опубликовав об этом пост в Facebook, где у него более 31 000 подписчиков.

Изначально именно Лаурен открыто рассказала о расставании пары, но Танель в течение последней недели делал намеки в социальных сетях на то, что происходит в их личной жизни. Несколько дней назад рокер рассказал о том, как он проводит время с дочерьми. „Они принимают меня таким, какой я есть“, - написал Танель в Instagram, где запечатлел времяпрепровождение со своими детьми Луной и Линдой.

„Четыре дня самой крутой школы жизни, где ценится только то, когда ты действительно рядом. Были трудные моменты, когда казалось, что в сутках не хватает часов, но это чувство..... Я справлюсь, и моя прежняя неуверенность сменилась любовью и благодарностью. F*ck yeah, #командападары возвращается!“ - добавил музыкант.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии