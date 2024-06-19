Альтернативная форма искусства: Таллинн поддержит 11 оригинальных проектов в рамках фестиваля „Ночь культуры“

Цель фестиваля – показать разнообразие и многогранность культурной жизни столицы, привлечь внимание к новым творческим деятелям и инициативам, а также познакомить с интересными местами в городе. Чтобы сделать программу фестиваля более разнообразной, город объявил открытый конкурс заявок с целью пригласить молодых и интересных деятелей культуры выйти из репетиционных залов и дать им возможность более широкого продвижения себя и своего творчества.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, на этот раз ожидалось увидеть максимально смелые и нестандартные проекты – и они не разочаровали.

„Таллинн – во всех смыслах большой и разнообразный город, где работает много творческих людей. В этом году фестиваль „Ночь культуры“ призван привлечь внимание к тому, что в остальное время происходит на периферии. Количество представленных интересных и интригующих идей свидетельствует о богатстве нашей культурной сцены, и программа фестиваля определенно будет очень интересной. 30 августа стоит отметить в своих календарях“, – сказал Оя.

В конкурсе заявок приняли участие 27 проектов, из которых комиссия решила поддержать 11. Среди прочих, поддержку получили следующие культурные проекты:

„Ночь культуры в Пыхьяла“ (MTÜ Põhjala tehas) – культурный завод Пыхьяла станет настоящей культурной меккой Копли с захватывающей программой (литературный вечер Копли, театральное представление, рукоделие и performance workshop), разработанной специально для молодой публики.

„Балтийская цепь 35“ (MTÜ Okapi) – вместе со школьниками будет представлена уже готовая инсталляция, посвященная видению молодыми людьми Балтийского пути, отмечающего в этом году свое 35-летие, в рамках фестиваля документальной фотографии On the Edge Fest. Фестиваль проходит в разных местах города, в т.ч. в открытых зонах творческого городка Теллискиви, на улице искусств возле Балтийского вокзала, в галерее Okapi и Vabamu.