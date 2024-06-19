Альтернативная форма искусства: Таллинн поддержит 11 оригинальных проектов в рамках фестиваля „Ночь культуры“
Таллинн выделит в общей сложности 20 000 евро на поддержку 11 культурных мероприятий, которые пройдут 30 августа в рамках фестиваля „Ночь культуры“. В этом году фестиваль пройдет под девизом „Вне поля зрения“, призванным привлечь внимание к альтернативным формам искусства.
Цель фестиваля – показать разнообразие и многогранность культурной жизни столицы, привлечь внимание к новым творческим деятелям и инициативам, а также познакомить с интересными местами в городе. Чтобы сделать программу фестиваля более разнообразной, город объявил открытый конкурс заявок с целью пригласить молодых и интересных деятелей культуры выйти из репетиционных залов и дать им возможность более широкого продвижения себя и своего творчества.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, на этот раз ожидалось увидеть максимально смелые и нестандартные проекты – и они не разочаровали.
„Таллинн – во всех смыслах большой и разнообразный город, где работает много творческих людей. В этом году фестиваль „Ночь культуры“ призван привлечь внимание к тому, что в остальное время происходит на периферии. Количество представленных интересных и интригующих идей свидетельствует о богатстве нашей культурной сцены, и программа фестиваля определенно будет очень интересной. 30 августа стоит отметить в своих календарях“, – сказал Оя.
В конкурсе заявок приняли участие 27 проектов, из которых комиссия решила поддержать 11. Среди прочих, поддержку получили следующие культурные проекты:
„Ночь культуры в Пыхьяла“ (MTÜ Põhjala tehas) – культурный завод Пыхьяла станет настоящей культурной меккой Копли с захватывающей программой (литературный вечер Копли, театральное представление, рукоделие и performance workshop), разработанной специально для молодой публики.
„Балтийская цепь 35“ (MTÜ Okapi) – вместе со школьниками будет представлена уже готовая инсталляция, посвященная видению молодыми людьми Балтийского пути, отмечающего в этом году свое 35-летие, в рамках фестиваля документальной фотографии On the Edge Fest. Фестиваль проходит в разных местах города, в т.ч. в открытых зонах творческого городка Теллискиви, на улице искусств возле Балтийского вокзала, в галерее Okapi и Vabamu.
„Классический REIV в концертном зале „Эстония““ (SA Eesti Kontsert) – Сандер Мёлдер и Стен Хейноя объединят стили на рейве в концертном зале „Эстония“. В классической и торжественной среде состоится нечто необыкновенное.
„Организация трансгрессивной ночи культуры Konsum в Эстонском музее современного искусства“ – Konsum – это культурное мероприятие, целью которого является объединение различных сфер интересов в области вечеринок, концертов и (исполнительских) искусств. Всегда неожиданное и с разными сюжетами, мероприятие обещает предложить интеллектуальную игру на самый взыскательный вкус.
„Инсталляционная павильонная постановка Эстонского музея архитектуры на фестивале „Ночь культуры 2024““ (Эстонский музей архитектуры) – на время „Ночи культуры“ в зеленой зоне возле Эстонского музея архитектуры будет установлен павильон. Откроет его короткая программа инсталляционных представлений в фестивальном стиле, которая будет представлена широкой аудитории в течение всего вечера.
Подробнее о подаче заявки можно узнать на сайте www.tallinn.ee/kultuur/kultuurioo-vaikeprojektide-taotlusvoor.