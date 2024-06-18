Охота на ведьм: на Татьяну Лазареву по доносу депутата завели уголовное дело об „оправдании терроризма“

Изначально МВД не нашло нарушений закона в словах Лазаревой, однако после дополнительной лингвистической экспертизы силовики решили, что заявления телеведущей „содержат сведения, направленные на оправдание террористической деятельности“.

Согласно официальному ответу депутату от МВД, уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой возбудили еще 17 мая. Недавно стало известно, что телеведущую объявили в розыск в России.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину Татьяна Лазарева высказалась против войны и впоследствии неоднократно критиковала действия российских властей. Лазарева также активно поддерживает российских политических заключенных. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую „иноагентом“.