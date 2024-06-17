17.06.2024, 19:00
Эстонский блогер Хенри Карпов борется с серьезными проблемами со здоровьем: „Я в жизни никогда так долго не болел“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
2024 год для блогера Hensugusta или Хенри Карпава начался с черной полосы, связанной, в первую очередь, с его здоровьем. Молодой человек уже почти полгода борется с различными заболеваниями, которые забрали у него последние силы.
„Этот год не стал для меня годом здоровья“, - смеется Hensugusta, у которого в начале года был долгий ковид, после чего он перенес операцию по удалению аппендикса, а сейчас страдает от воспаления легких и горла.
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