Эстонский блогер Хенри Карпов борется с серьезными проблемами со здоровьем: „Я в жизни никогда так долго не болел“

„Этот год не стал для меня годом здоровья“, - смеется Hensugusta, у которого в начале года был долгий ковид, после чего он перенес операцию по удалению аппендикса, а сейчас страдает от воспаления легких и горла.

„Я был на танцевальном фестивале в Юго-Восточной Эстонии, где во время танцев надышался огромным количеством пыли, потому что там было очень сухо, а потом меня обдуло кондиционером, и из-за этого, вероятно, у меня заболело горло, что на восьмой день перетекло в воспаление легких. Я никогда в жизни не чувствовал себя так плохо“, - рассказывает Карпов, чья болезнь нанесла урон и его психическому состоянию.