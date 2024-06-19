Удивительно, но факт: почему мама Илона Маска, приезжая к нему в гости, спит в гараже

Илон Маск — богатейший человек планеты. При этом, когда 74-летняя Мэй Маск приезжает навестить сына-мультимиллиардера, ей „приходится спать в гараже“. „У сына ведь нет шикарного дома прямо рядом с ракетной площадкой“, — объясняет женщина.

Да-да, сам Илон как-то обмолвился, что у него нет собственного дома, и часто он останавливается у друзей. При этом его основное место жительства — производственное помещение у SpaseX, его космического детища. Нетрудно догадаться, что такой выбор связан с тем, что здание находится неподалеку от офиса компании, а Маск известный трудоголик.

Таким образом Мэй ничего не остается, кроме как принять условия игры и изредка оставаться в „гараже“, чтобы провести хоть немного времени с сыном.