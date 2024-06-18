Лео ждал и Ривз дождется: что есть у ДиКаприо, чего нет у Киану Ривза?

Киану Ривз может похвастаться действительно разнообразной фильмографией. Он вошел в историю, сыграв Нео в „Матрице“ — фильме, который изменил киноиндустрию. Работал в авторском кино — с легендарным Бернардо Бертолуччи над фильмом „Маленький Будда“ и Гасом Ван Сентом над лентой „Мой личный штат Айдахо“. А в последние годы освоил и жанр блокбастеров в серии фильмов „Джон Уик“.

Тем удивительней, что все эти старания актера остались без внимания критиков и экспертов. Да-да, у Ривза нет ни единой престижной награды: ни „Оскара“, ни „Эмми“, ни „Золотого глобуса“. Более того, он даже ни разу не номинировался на них! А мы еще сочувствовали Лео ДиКаприо, который 22 года ждал свой „Оскар“! Но он-то всё-таки дождался, а вот Киану так и нечего поставить на полку.

Актер, впрочем, на это не жалуется. Он выиграл кое-что покруче статуэток — безграничную любовь зрителей. Кажется, что у Ривза вовсе нет хейтеров. Да и как можно его ненавидеть? Актер совсем не похож на зазнавшуюся голливудскую звезду: всегда открыт к общению с фанатами, готов прийти всем на помощь, равнодушен к светскому лоску и вообще ведет себя как самый обычный человек.

Ну а отдельно мы любим Киану за то, что он не гонится за молоденькими длинноногими моделями, а выбрал себе в спутницы жизни женщину своего возраста, которая не боится не соответствовать современным канонам красоты.