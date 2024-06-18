60 больших парусников из 16 стран мира: стала известна программа Морских дней

11 июля в 21:00 в Летной гавани начнется концерт-открытие фестиваля „На волне“, на котором выступят Лийзи Койксон, Марти Тярн и Сандер Мёльдер. Приглашенные исполнители – Анетт, Вальтер Соосалу и Роберт Линна. Художественный руководитель концерта – Яак Принтс.

12 июля в люнетном дворе Батарейной морской крепости выступит талантливый британский мультиинструменталист Youngr, который прославился своим дебютным синглом Out Of My System и дал уже более 150 концертов по всему миру.

12 июля в 16:00 от Башенной площади стартует парад судовых команд Tall Ships Races, в котором примут участие 1300 человек. Шествие пройдет через Балтийский вокзал и по улице Вана-Каламая и выйдет к Летной гавани – зрителей ожидает красочное, шумное и зажигательное карнавальное зрелище: каждая судовая команда представит свою культуру или страну. Это станет прекрасной возможностью познакомиться с международной компанией экипажей более чем 60 парусников.

13 июля в круизной зоне Ванасадам пройдет Гриль-фестиваль и чемпионат Эстонии по приготовлению рыбы на гриле, зарегистрировать свою команду могут все желающие. В первом туре команды будут готовить на гриле эстонскую национальную рыбу – салаку, а во втором туре можно проявить фантазию и самому выбрать рыбу или морепродукт, который станет главным ингредиентом блюда.

13 июля в 21:00 в Летной гавани начнется концерт ночного праздника песни „Мы и море“, на котором прозвучат известные песни на тему моря. Солисты – Геттер Яани, Мирьям Деде, Отт Лепланд и Прийт Волмер, также участвуют смешанные хоры HUIK! и Noorus и группа под руководством Рийво Йыги. Подпевать могут все желающие!