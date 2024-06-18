60 больших парусников из 16 стран мира: стала известна программа Морских дней
С 11 по 14 июля Таллинн примет в Летной гавани, порту Ноблесснер и круизной зоне порта Ванасадам самую большую в мире учебную парусную регату Tall Ships Races. В течение четырех дней в портах будет царить особое праздничное настроение: можно будет подняться на парусники, послушать лучших эстонских артистов и принять участие в мероприятиях на суше и воде.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, ежегодный таллиннский морской фестиваль стал традицией, но в этом году благодаря большим парусникам и специальным мероприятиям он запомнится особенно. „Наши Дни моря внесли большой вклад в формирование образа Таллинна как морского города, однако мы каждый год прилагали усилия, чтобы все это означало еще и то, что наши порты посещает много больших судов, а на море проходят различные мероприятия. В этом году благодаря прибытию в Таллинн Tall Ships Races все это станет реальностью“, – добавил Оя.
Грандиозный морской праздник соберет в портах Таллинна более 60 больших парусников из 16 стран со всего мира. Суда, которые прибудут к нам, – настоящие достопримечательности: самое далекое судно – парусник Guayas из Эквадора, а самое старое – датская гафельная шхуна Jens Krogh, построенная в 1899 году. Многие суда будут открыты для посещения.
В течение четырех дней в портах пройдет более 30 бесплатных концертов, на которых выступят лучшие артисты Эстонии, такие как Даниэль Леви, Алика, группа Лийс Лемсалу, Púr Múdd и Грете Пайа, Terminaator, Vennaskond, Элина Нечаева, Сисси, Вайко Эплик и Eliit и многие другие.
Помимо выступлений известных исполнителей, в программу войдет ряд музыкальных мероприятий, подготовленных специально для Tall Ships Races Tallinn 2024.
11 июля в 21:00 в Летной гавани начнется концерт-открытие фестиваля „На волне“, на котором выступят Лийзи Койксон, Марти Тярн и Сандер Мёльдер. Приглашенные исполнители – Анетт, Вальтер Соосалу и Роберт Линна. Художественный руководитель концерта – Яак Принтс.
12 июля в люнетном дворе Батарейной морской крепости выступит талантливый британский мультиинструменталист Youngr, который прославился своим дебютным синглом Out Of My System и дал уже более 150 концертов по всему миру.
12 июля в 16:00 от Башенной площади стартует парад судовых команд Tall Ships Races, в котором примут участие 1300 человек. Шествие пройдет через Балтийский вокзал и по улице Вана-Каламая и выйдет к Летной гавани – зрителей ожидает красочное, шумное и зажигательное карнавальное зрелище: каждая судовая команда представит свою культуру или страну. Это станет прекрасной возможностью познакомиться с международной компанией экипажей более чем 60 парусников.
13 июля в круизной зоне Ванасадам пройдет Гриль-фестиваль и чемпионат Эстонии по приготовлению рыбы на гриле, зарегистрировать свою команду могут все желающие. В первом туре команды будут готовить на гриле эстонскую национальную рыбу – салаку, а во втором туре можно проявить фантазию и самому выбрать рыбу или морепродукт, который станет главным ингредиентом блюда.
13 июля в 21:00 в Летной гавани начнется концерт ночного праздника песни „Мы и море“, на котором прозвучат известные песни на тему моря. Солисты – Геттер Яани, Мирьям Деде, Отт Лепланд и Прийт Волмер, также участвуют смешанные хоры HUIK! и Noorus и группа под руководством Рийво Йыги. Подпевать могут все желающие!
14 июля состоится крупнейший в истории фестиваля морской парад – зрелище, которое обязательно надо увидеть! Парусники, участвующие в регате Tall Ships Races, присоединятся к судам, соревнующимся в проливе Муху-вяйн, и совместный парад в Таллиннском заливе подарит городу такое захватывающее зрелище, какого город еще не видел!
Также в программе – Tallinn Race, фигурные гонки на катерах, соревнование по гребле на лодках-драконах, гонки на гидроциклах, инклюзивный проект „Особенные яхтсмены“ для людей с особыми потребностями, танец буксиров Alfons Håkans в конце круизного причала Ванасадам и многое другое.
Для детей подготовлены всевозможные развлечения от развивающих игр до батутов, за музыкальное сопровождение в круизной зоне Ванасадам отвечают Lolala вместе с группой, а в Летной гавани – Лотте, Роози и группа насекомых. В порту Ноблесснер представление покажет научный театр KVARK, там же выступят танцевальная студия Desiree и OMAtsirkus. В деревне викингов в круизной зоне Ванасадам можно будет что-нибудь смастерить, а в Летной гавани пройдут традиционные детские забеги Premia и мини-ориентирование.
При организации фестиваля учитываются принципы заботы об экологии, особое внимание в этом году уделяется доступности мероприятий для людей с особыми потребностями.
Традиционно между круизной зоной Ванасадам и Летной гаванью будет курсировать морское такси, также будет возможность выйти в море на парусниках (билеты можно заранее приобрести в Piletilevi или купить на месте). В субботу морское такси доставит всех желающих в порт Пирита, где по случаю открытия регаты Muhu Väin пройдет концерт Puuluup.
Программа Tall Ships Races Tallinn 2024 опубликована на сайте