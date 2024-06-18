Серию бесплатных летних концертов Кристийне откроет Nancy

Старейшина района Кристийне Рената Лукк отметила, что, организуя бесплатные концерты по средам управа района хочет предложить жителям и гостям района Кристийне возможность провести летние вечера на свежем воздухе и в приятной компании. „В этом году мы предлагаем разнообразный выбор музыкальных стилей: от вальса до фолка, от джаза до танцевальной поп-музыки. Добро пожаловать!“, – добавила Лукк.