Серию бесплатных летних концертов Кристийне откроет Nancy
В среду, 19 июня, в 19 часов состоится открытие серии концертов Музыкального лета Кристийне 2024, организованных Управой района Кристийне. Первой, в рамках данного мероприятия, на сцену выйдет певица Nancy.
Старейшина района Кристийне Рената Лукк отметила, что, организуя бесплатные концерты по средам управа района хочет предложить жителям и гостям района Кристийне возможность провести летние вечера на свежем воздухе и в приятной компании. „В этом году мы предлагаем разнообразный выбор музыкальных стилей: от вальса до фолка, от джаза до танцевальной поп-музыки. Добро пожаловать!“, – добавила Лукк.
Концерты Музыкального лета Кристийне проходят по средам в 19 часов:
26 июня – ансамбль Ahoi
3 июля – Райво Тафенау со специальной концертной программой по случаю своего 60-го дня рождения (вместе с Айн Аган, Марианне Лейбур и Рамуэлем Тафенау)
10 июля – Лейла Миллер, Меэлис Пундер и ансамбль ALMA
17 июля – Airi & PARTY
24 июля – Wänt ja Wõll
Парк Лёвенру расположен по адресу Мустамяэ теэ, 59a. Ближайшая остановка общественного транспорта „Löwenruh“, где останавливаются автобусы номер 16, 26, 26A и 33, а также троллейбусы номер 1 и 5.