18.06.2024, 13:03
На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala на одной сцене с эстонскими звездами выступит группа Би-2
ФОТО: | Delfi Meedia
На фестивале Лаймы Вайкуле „Би-2“ будут выступать впервые, но группа не нуждается в представлении. Она регулярно выступает в Латвии, собирая тысячи поклонников на своих концертах.
Помимо „Би-2“ во второй день фестиваля выступят SunStroke Project, эстонские звезды Элина Нечаева и Уку Сувисте, а также финская певица Соня Бишоп, которая в 2006 году в сотрудничестве с латвийскими артистами записала 14 песен Раймонда Паулса на английском языке. На сцену также выйдут местные исполнители Янис Стибелис, Нормундс Рутулис, Иго Фоминс, Айша и другие.
Ранее фестиваль объявил главного артиста первого дня – это популярная в 90-х британская группа Londonbeat, известная хитом 1991 года I’ve Been Thinking About You.