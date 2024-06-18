На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala на одной сцене с эстонскими звездами выступит группа Би-2

Помимо „Би-2“ во второй день фестиваля выступят SunStroke Project, эстонские звезды Элина Нечаева и Уку Сувисте, а также финская певица Соня Бишоп, которая в 2006 году в сотрудничестве с латвийскими артистами записала 14 песен Раймонда Паулса на английском языке. На сцену также выйдут местные исполнители Янис Стибелис, Нормундс Рутулис, Иго Фоминс, Айша и другие.