Голивудская звезда Арми Хаммер признался, как пережил „отмену“ в Голливуде

В 2021 году экс-возлюбленная мужчины подала иск против него, в котором сообщила, что актер изнасиловал ее в 2017 году, и поделилась скриншотами графических текстов, предположительно отправленных Хаммером в запрещенной социальной сети. Вскоре после этого две другие женщины выдвинули аналогичные обвинения против звезды „Назови меня своим именем“. Они утверждали, что подверглись физическому и эмоциональному насилию с его стороны в период с 2017 по 2020 год. Бывшая девушка Арми, Пейдж Лоренце, рассказала Vanity Fair, что у них с Арми были экстремальные отношения: „Ты никогда не знаешь, что получишь с ним — он довольно страшный человек. Он говорил мне вещи... странные вещи... например, „Я хочу съесть твои ребра““, — заявила она.

Хаммер отрицал обвинения и утверждал, что все его „встречи с женщинами“ были исключительно по обоюдному согласию. Однако, несмотря на это, его уволили из актерского агентства. Арми потерял большинство своих ролей. В минувшее воскресенье в подкасте „Painful Lessons“ Хаммер, наконец-то, прокомментировал все слухи, которые ходят вокруг его имени. „Люди называли меня каннибалом, и все им верили, — делится актер. — Теперь я уже дистанцировался от этих разговоров и смотрю как бы в перспективу. Думаю: „Это уморительно“. Все вокруг говорили: „Да, этот парень ел людей“. Типа, что? О чём вы вообще? Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Нужно есть людей!.. Это было странно“.

Что почувствовал Хаммер после первых обвинений? „Это была смерть эго, смерть карьеры… В моей жизни взорвалась нейтронная бомба. Она убила всё“. Он объяснил, что его работа в качестве актера давала ему наибольшую валидацию. Теперь же после всех отмен Арми планирует написать сценарий для нового фильма.

В часовом подкасте Хаммер также поведал о времени, проведенном на Каймановых островах, куда он сбежал в надежде скрыться от волны хейта. Он признался, что думал о том, чтобы свести счеты с жизнью. „Было много моментов, когда я думал: „Я больше не могу этого выносить“. И я достигал действительно темного дна, — прокомментировал он. — Я стоял на берегу, просто смотрел на океан и думал: „Да, вот оно“, и я просто заплыл чертовски далеко… И просто лежал там… В неудавшейся попытке покончить с собой…Но я понимал, что не могу так поступить со своими детьми“.