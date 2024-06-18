18.06.2024, 15:00
ФОТО | „Намного красивее, чем в реальности!“ Реформисты подарили Кае Каллас на день рождения ее портрет(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня премьер-министр Эстонии отмечает 47-летие. В честь этого Партия реформ решила сделать своему председателю красивый подарок.
На прошлой неделе министр обороны Ханно Певкур передал Кае Каллас ее портер авторства Марта Сандера. Хотя именинница очарована подарком, но она призналась в бесед с Õhtuleht, что у нее нет подходящей стены, куда можно было бы повесить портрет.
„На самом деле есть еще мои портреты. Один, который подарили за границей, невероятных размеров. Потом еще один набросок от Марта [Сандера]. И на самом деле есть еще один небольшой портрет, который висит у меня дома в туалете. А вот этот портрет, он намного красивее, чем я в реальности“, - рассказала Каллас.