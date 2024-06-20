LOBODA 2.0: „Для меня музыка и любовь – превыше всего. И это всегда одно и то же“

Она очень четко разделяет себя – на „артист LOBODA“ и Светлана Лобода. Говорит, научилась этому давно. Фантастически успешная, невероятно яркая Лобода отмечает 20-летие своей карьеры масштабным туром с грандиозным шоу, выступление в рамках которого пройдет и на Õllesummer на Таллиннском певческом поле. Всегда яркая, всегда праздник, главнокомандующая во всем – вот и сейчас, собрав себя заново, совершенствует свой английский, с европейскими саунд-продюсерами ищет новый звук, чтобы покорить и европейских слушателей. Со звездой пообщался журнал JANA Luxury.
- Песня „Имя“ стала первым за последнее время ярким треком в вашем прежнем стиле. Как она писалась, как создавался клип?
- Она писалась задолго до начала войны, премьера планировалась на 26 февраля 2022 года. Трек очень долго ждал своего времени, и сейчас, мне кажется, оно пришло. Эта песня о страсти, об импульсе, о неведомой силе, которая охватывает людей, когда они влюблены.
Съемки были в Риге на протяжении двух суток, в создании клипа принимало участие более 50 профессионалов из разных стран Европы, я сменила 7 кардинально разных образов.
Значительная часть съемок проходила в Рижском цирке – это одно из старейших цирковых зданий Европы и памятник культуры национального значения. Задействовали высокотехнологичную камеру – робот-руку, ее доставили из Литвы, и она добавила определенные эффекты и некий свой шарм картинке.
Режиссером клипа стала я сама. Для меня это не первый опыт, и, пожалуй, сегодня режиссировать свои видеоработы стало моим маленьким хобби: исполнять роль актрисы в клипе и одновременно придумывать мизансцены и образы – это интересно, хоть и нелегко. Я давно не получала такого удовольствия, как на этих съемках. Ребята из продакшн-компании Panorama Prod помогают мне во всех процессах.