LOBODA 2.0: „Для меня музыка и любовь – превыше всего. И это всегда одно и то же“

- Песня „Имя“ стала первым за последнее время ярким треком в вашем прежнем стиле. Как она писалась, как создавался клип?

- Она писалась задолго до начала войны, премьера планировалась на 26 февраля 2022 года. Трек очень долго ждал своего времени, и сейчас, мне кажется, оно пришло. Эта песня о страсти, об импульсе, о неведомой силе, которая охватывает людей, когда они влюблены.

Съемки были в Риге на протяжении двух суток, в создании клипа принимало участие более 50 профессионалов из разных стран Европы, я сменила 7 кардинально разных образов.

Значительная часть съемок проходила в Рижском цирке – это одно из старейших цирковых зданий Европы и памятник культуры национального значения. Задействовали высокотехнологичную камеру – робот-руку, ее доставили из Литвы, и она добавила определенные эффекты и некий свой шарм картинке.

Режиссером клипа стала я сама. Для меня это не первый опыт, и, пожалуй, сегодня режиссировать свои видеоработы стало моим маленьким хобби: исполнять роль актрисы в клипе и одновременно придумывать мизансцены и образы – это интересно, хоть и нелегко. Я давно не получала такого удовольствия, как на этих съемках. Ребята из продакшн-компании Panorama Prod помогают мне во всех процессах.

Что приготовила Светлана Лобода для жителей Таллинна, которые увидят ее на Певческом поле уже в июле? Как певица чувствует себя на сцене спустя 20 лет карьеры? Как ей удается сохранять физическое и психическое здоровье во время войны и как она воспитывает детей? Читайте в большом интервью со звездой!

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