Умер известный музыкант и диджей, который должен был на следующей неделе выступить в Эстонии

„С большой грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Пола Спенсера сегодня. Он был позитивным до конца, но это была битва, в которой он больше не мог вести борьбу. Он оставил прекрасное музыкальное наследие и много радостных воспоминаний для многих людей. Все, кто его любил, будут скучать по нему. Сияй ярко, наша великая звезда“, - приводит kp.ua сообщение.

Новость подтвердили и организаторы Retrobest. „Пол был добрым и классным парнем“ - так порекомендовал нам его организатор бывшего большого фестиваля Pühajärve Beach Party. Сам Пол, по словам его представителя, был в восторге от выступления на Retrobest и ждал его с нетерпением. Теперь его музыка останется с нами“, - говорится в сообщении на Facebook, где поясняется, что еще до известия о его смерти выступление Dario G было перенесено на следующий год из-за серьезной болезни.

Врачи диагностировали у музыканта рак прямой кишки четвертой стадии летом прошлого года. О недуге Пол рассказал поклонникам в соцсетях и до последнего делился с ними новостями о своем лечении.

Dario G - проект электронной музыки Пола и Стивена Спенсер и Скотта Россера. В конце 90-х группа получила узнаваемость благодаря танцевальной композиции Sunchyme, попавшей в топ британского хит-парада. В 1998-м всемирную популярность ему принесла композиция Carnaval De Paris, ставшая гимном Чемпионата мира по футболу во Франции. За 10-летнюю музыкальную карьеру Dario G выпустил два альбома: Sunmachine и In Full Colour. Позже Стивен и Скотт покинули трио, а Пол взял себе псевдоним название Dario G.



В честь Dario G 28 июня на пляжной сцене фетиваля Retrobest в течение получаса будет звучать творчество Dario G.







