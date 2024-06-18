Певец Джастин Тимберлейк арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Его арестовали в городке Саг-Харбор на острове Лонг-Айленд, известном как место летнего отдыха состоятельных жителей Нью-Йорка.

Американская полиция пока не рассказывает, при каких именно обстоятельствах был арестован Тимберлейк.

Ожидается, что музыкант опубликует официальное заявление о произошедшем вечером во вторник.

В ближайшее время 43-летний Тимберлейк собирался отправиться в мировое турне после выхода его шестого альбома Everything I Thought It Was.

Тимберлейк — один из самых популярных музыкальных исполнителей в мире. Он выпустил свой первый сольный альбом Justified в 2002 году, который разошелся тиражом более 8 млн экземпляров.

В прошлом году в одном из интервью Тимберлейк признался, что в его карьере был период, когда он злоупотреблял алкоголем. Сайт Singersroom рассказал, что он всерьез намеревался изменить свою жизнь, обратиться за помощью, избавиться от алкогольной зависимости и в целом заняться своим здоровьем.

В штате Нью-Йорк наказания за вождение в нетрезвом виде включают тюремное заключение на срок до года, штраф в размере одной тысячи долларов и лишение водительских прав на срок не менее шести месяцев.

В эти выходные Тимберлейк должен был дать два концерта в Чикаго, а в следующий вторник — в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Тимберлейк — десятикратный обладатель премии „Грэмми“. Он также известен по ролям в фильмах „Социальная сеть“ и „Друзья с преимуществом“.

Он женат на актрисе Джессике Бил, у них двое детей.

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