Ушла из жизни вдова Эльдара Рязанова, 83-летняя Эмма Абайдуллина

Cтало известно о смерти вдовы Эльдара Рязанова, Эммы Абайдуллиной. Ей было 83 года.

Печальную новость сообщила Лариса Малюкова. Она выразила глубокие соболезнования родным и близким вдовы режиссера. „Смерть за смертью. Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова. Хранительница и худрук клуба „Эльдар“, в котором три зала и музейное пространство. „Эльдар“ называли „Домом, который построил Рязанов““, — пояснила кинокритик.

Малюкова отметила большой вклад Эммы Абайдуллиной в создание особого пространства, где собирались актеры. „Здесь не просто проходили встречи с Ахмадулиной и Басилашвили, Баталовым, Гафтом, Петрушевской, Камбуровой, Чуриковой, Фоменко... Здесь вернулась история кино, собирались друзья“, — написала Лариса в личном блоге. Причина ухода Эммы Валериановны, дата и место прощания пока не были озвучены.

Заместитель художественного руководителя киноконцертного зала Елена Гурко рассказала, каким замечательным человеком была Абайдуллина. „Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей. Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича“, — цитирует сотрудницу ТАСС.

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. Много лет работала как журналист. После смерти второй жены Рязанова, Нины Скуйбиной, журналистка буквально вытащила режиссера из депрессии. Супруги прожили счастливую и гармоничную жизнь до самой смерти Рязанова в 2015 году.