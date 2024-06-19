ВИДЕО | Счастливы вместе: 78-летняя Шер с молодым бойфрендом посетили премьеру в Голливуде

Знаменитая американская певица и актриса Шер в компании своего бойфренда Александра Эдвардса 17 июня посетила премьеру фильма „Байкеристы“ в Голливуде, сообщает DailyMail.

Поп-дива в последние годы часто появляется на публике со свои возлюбленным, 38-летним продюсером и рэпером Александром „AE“ Эдвардсом.

78-летняя Шер произвела впечатление в укороченной стеганой кожаной куртке, которую она дополнила прозрачным кружевным топом с цветочным принтом.

Звезда продемонстрировала свой плоский живот в блестящих брюках карго с низкой посадкой. Шер распустила свои длинные волнистые волосы, сделав пробор посредине. Она нанесла легкий макияж: подчеркнула глаза тенями и подводкой, накрасила ресницы черной тушью, нанесла на скулы румяна персикового цвета и покрыла губы розовой помадой.

Александр, чтобы гармонировать со своей дамой, выбрал черные кожаные куртку и брюки в байкерском стиле, такого же цвета футболку, шапку и ботинки с тупым носком. Влюбленные обнялись на красной ковровой дорожке и разделили сладкий момент: Шер положила голову ему на плечо, они мило улыбались друг другу.

Известно, что певица Шер и музыкальный продюсер Эдвардс впервые они встретились на Неделе моды в Париже в сентябре 2022 года, а два месяца спустя в обществе уже пошли слухи об их отношениях.

В фильме „Байкеристы“ снимались Остин Батлер, Том Харди и Джоди Комер, дата выхода картины в американском прокате запланирована на 21 июня.

Ранее, 31 мая, Александр Эдвардс рассказал о своих отношениях c Шер. Рэпер отметил, что в отношениях со звездной певицей „любовь все еще витает в воздухе“.