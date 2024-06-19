ФОТО | Какая милая пара! Все официально - Алика Милова отдыхает в Италии со своим новым бойфрендом

Согласно данным Kroonika, Алика уже давно вертится в кругу общения талантливых братьев-близнецов Эско, которые занимаются операторским делом, а бойфрендом Миловой как раз и является один из них - Рауль Эско. В мае появились фото того, как парочка нежно обнимается в ночном клубе Studio. Тогда молодые люди ничего не сказали о своих отношениях и сложилось ощущение, что это был просто единичный случай близости, навеянный атмосферой ночного клуба.