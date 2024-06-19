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19.06.2024, 12:00

ФОТО | Какая милая пара! Все официально - Алика Милова отдыхает в Италии со своим новым бойфрендом

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Alika Milova
Alika Milova
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Уже какое-то время ходят слухи, что сердце эстонской певицы Алики Миловой занято. Во вторник 21-летняя девушка официально подтвердила статус своих отношений в Instagram.

Согласно данным Kroonika, Алика уже давно вертится в кругу общения талантливых братьев-близнецов Эско, которые занимаются операторским делом, а бойфрендом Миловой как раз и является один из них - Рауль Эско. В мае появились фото того, как парочка нежно обнимается в ночном клубе Studio. Тогда молодые люди ничего не сказали о своих отношениях и сложилось ощущение, что это был просто единичный случай близости, навеянный атмосферой ночного клуба.

Однако это было совсем не так - спустя неделю Õhtuleht опубликовал видео, где молодые люди вновь запечатлены в объятиях друг друга. На этот раз Алика и Рауль целовались в ночном клубе Amigo. Тогда молодые люди тоже не пожелали рассказывать прессе о своих чувствах.

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