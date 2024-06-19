Премьера спектакля Крымова с Чулпан Хаматовой состоится, несмотря на отмену в Латвийском Национальном театре

Латвийский Национальный театр сообщил, что выходит из договора аренды с организаторами спектакля. Директор театра Марис Витолс распространил заявление для СМИ, в котором сказано, что до окончания войны в Украине на сцене театра установлен мораторий на постановки на русском языке.

В сообщении Витолса говорится, что при аренде помещения для гастролей спектакля „не было должным образом оценено символическое и моральное значение этого арендного мероприятия в контексте агрессии России против Украины. Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке в то время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина“.

При этом директор отметил, что „это решение театр никоим образом не направлено против профессиональных артистов театра, покинувших Россию после начала войны“, и что он „уважает их выбор уехать и осудить преступный режим Путина“. В первую очередь Марис Витолс, очевидно, имел в виду Чулпан Хаматову и Максима Суханова, которые в новом спектакле Крымова должны рассказать историю попыток русских мастеров искусств в изгнании понять свое место в мире после начала войны.

До сих пор сотрудничество Крымова с Национальным театром было вполне успешным. В январе на этой сцене состоялась премьера постановки Крымова „Питер Пэн. Синдром“ на латышском языке, с участием латышских артистов. После этого директор театра Марис Витолс заключил договор с продюсером компании Art Forte Юлией Лочмеле на постановку с Хаматовой и Сухановым в главных ролях.

Юлия Лочмеле в разговоре с „Новой газетой — Балтия“ отметила, что пока не хочет комментировать следующие шаги. „Будут ли со стороны нашей компании претензии по этому поводу? Не хочу это комментировать, но наши юристы работают, — заявила она. — И хочу сказать, что эта возникшая проблема в нашей стране — это, к сожалению, проблема нашей страны“.