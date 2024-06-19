19.06.2024, 16:04
ВИДЕО | „Буду работать. Там двойная оплата“: Что жители Ласнамяэ думают о Яановом дне?(3)
Уже на этих выходных жители Эстонии будут отмечать Яанов день. Редакция Delfi решила узнать, как таллиннцы привыкли называть этот праздник, чем планируют заняться, и с кем и где отмечать. Смотрите наш уличный опрос.
Как только не называют Яанов день: и Иванова ночь, и Иванов день, и Янипяйв, но одно ясно точно - даже в дождливую погоду, напоминание о Яановом дне, заставляет людей улыбнуться.
Какие планы у жителей Ласнамяэ на эти выходные и куда они отправятся - в нашем видео!