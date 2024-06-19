Застрелил себя и жену: миллионер убил известную певицу на глазах у детей

Как пишет турецкое издание Hürriyet, 53-летний Дэвид убил женщину, выстрелив ей пулю в голову. После этого миллионер совершил самоубийство, выстрелив в себя.

По данным газеты, причиной убийства стал конфликт между супругами. Блайт нашел в телефоне жены переписки с мужчинами и из-за ревности застрелил ее.

„С глубокой печалью и болью я должна сообщить, что моя любимая и прекрасная сестра, солнышко нашей жизни, которая принесла нам столько радости своим смехом, позитивным настроением, драйвом и энергия, покинула нас навсегда. Пожалуйста, я вас всех прошу, дайте нам время ради детей. Моя семья переживает очень тяжелое время, потому что мы потеряли обоих родителей“, - сообщила о смерти певицы ее сестра Александра в своем Instagram.

Сейчас за тремя детьми - 4, 10 и 14 лет - ухаживают родственники, которые приехали в Турцию. По делу начали уголовное производство.

„Недавно мы похоронили нашего отца, а теперь и нашу сестру и зятя, и нам нужно время, чтобы прийти в себя, но больше всего нам нужно быть здесь ради детей“, - указала Александра.

Виктория родилась в Южной Африке, но эмигрировала в Чехию, когда ей было 14 лет. Свою популярность звезда получила благодаря первому альбому, 2006 года выпуска, „Killing Me Softly“. Затем она была ведущей на чешском радио.

За миллионера Блит вышла замуж в 2014 году и переехала с ним в Турцию. Там предприниматель развивал свой бизнес. Последние годы женщина занималась организацией спортивных мероприятий, художественных и социальных встреч для улучшения отношений между Чехией и Турцией.