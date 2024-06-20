Шоубиз
20.06.2024, 13:03

В своем реалити-шоу Бригитте Сюзанне Хунт загадочно намекнула на личную жизнь nublu: рэперу нравятся именно такие женщины!

 
Nublu ja Brigitte Susanne Hunt
Nublu ja Brigitte Susanne Hunt
ФОТО: | Delfi Meedia

На этой неделе на платформе Go3 в эфир вышел третий выпуск „Неделя с Бригитте“, где ведущая, скандально известная звезда Эстонии решила намекнуть о своем бывшем партнере nublu.

Рэпера пригласили на шоу, так как 28-летней Бригитте пришлось выбирать между двумя вариантами формата шоу - на этот раз редакция решила предложить ей сделать выбор между диско и рэпом. Поскольку последний в Эстонии ассоциируется прежде всего с коллегой Бригитте, выбор плавно перешел на связь двух известных людей.

„За кого бы я могла бы выйти замуж в этой республике, так это конечно за nublu. Однако я умнее, чем он. Я не могу выйти замуж за человека, который менее образован, чем я. Он не всё смыслить в журналистике“, - размышляет звезда, которая уже получила степень бакалавра, а сейчас изучает право.

Бригитте также нашла в гипотетическом браке с nublu некоторые положительные стороны. „Однако у него больше денег, чем у меня. Он высокий и талантливый“, — перечислила звезда нового реалити все плюсы, которые есть у nublu.

Однако Бригитте, которая в основном занимается созданием контента, боится, что предпочтения nublu среди женщин станет камнем преткновения на пути их возможного романа. Оказывается, скандалистка слышала, что мастер рифм из Кейла любит женщин помоложе.

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