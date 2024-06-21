В Пярну приедет с большими гастролями театр из Клайпеды

На гастроли в Пярну поедет около 300 человек: солисты, оркестр, хор, балетная труппа и сотрудники постановочной службы. Гости фестиваля представят литовское оперное творчество и жемчужины мировой оперы.

„За несколько десятилетий Пярнуские оперные дни превратились в одно из важнейших культурных событий летней столицы. Фестиваль – это возможность насладиться прекрасной оперной классикой и более новыми, чуть менее известными оперными произведениями. Нам очень приятно принимать у себя в гостях Клайпедский государственный музыкальный театр, который наряду с мировой классикой представит самобытное оперное наследие Литвы“, – отметила директор Пярнуского концертного зала, художественный руководитель Пярнуских оперных дней Марика Пярк. „Мы рады, что наша публика предана фестивалю, и надеемся ее приятно удивить и на этот раз“, – добавила Пярк.

Клайпедский государственный музыкальный театр представит в Пярну комическую оперу итальянского композитора Гаэтано Доницетти „Дочь полка“, оперу литовского композитора Бронюса Кутавичуса „Медведь“ и оперный гала-концерт, на котором прозвучат популярные арии из сокровищницы мировой оперы и фрагменты опер литовских композиторов.

Программу исполнит симфонический оркестр Клайпедского государственного музыкального театра под управлением Мартинаса Сташкауса, ведущие солисты театра и приглашенные артисты, в том числе Рита Пятраускайте, Беата Игнатавичуте, Эрнеста Станкуте, Миндаугас Янкаускас, Миндаугас Роюс и Эверт Соостер.

История Клайпедского музыкального театра насчитывает уже более тридцати лет. За это время театр поставил более ста спектаклей в разных жанрах – оперы, оперетты и мюзиклы, балеты, детские и современные танцевальные постановки. Клайпедский государственный музыкальный театр предлагает талантливым молодым артистам возможность проявить себя и часто сотрудничает с известными артистами и международными творческими коллективами.