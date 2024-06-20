ФОТО | Боди в сетку, кожа и загорелое тело: Солтан сразил подписчиков откровенными кадрами с голым мужчиной

На новых кадрах на Солтане платиновое каре, боди из сетки, кожаные чапы и туфли на каблуке. Он позирует внутри осушенного бассейна рядом с голым мужчиной, который лежит на кушетке, прикрывая причинное место.

„Насладитесь очередными горячими снимками с нашей последней фотосессии". Какой кадр вам больше всего по душе?“ - пишет Солтан подписчикам.

„Все огонь однозначно! Талант не пропьешь“, - смеется одна подписчица. „Ты не перестаёшь удивлять. Весь фотосет прекрасен. Тут не выбрать. Одно фото дополняет следующее“, - вторит другая.

„Бомба, как всегда, Алексей! Я Вас вижу в образе Монро“,- сделала ему комплимент еще одна подписчица. „Все фото атмосферные, сама задумка интересная, навеяла мне почему-то фильм „Обитель зла“ с Миллой Йовович“, - делится своими ассоциациями другая.