„Повезло, что я жив“: Гордон Рамзи показал шокирующие последствия страшной аварии
Для 57-летнего Гордона Рамзи эта неделя стала настоящей проверкой на прочность. В соцсетях знаменитый шеф-повар рассказал, что попал в серьезную аварию во время велопрогулки в Коннектикуте, пишет HELLO!
„Мне повезло, что я здесь, что я жив. У меня все в порядке, я не сломал ни одной кости и не получил серьезных травм, но немного ушиблен и похож на фиолетовую картофелину. Да, мне больно, и это была жестокая неделя. Но я переживу это, - сказал Рамзи в своем видеообращении.“
Шеф-повар не стал вдаваться в подробности инцидента, который „действительно потряс“ его. Но поблагодарил врачей, медсестер и персонал больницы Нью-Лондона, где он лечился от полученных травм. Но самую большую благодарность он посвятил своему шлему, „который спас его жизнь“. Накануне Дня отца он призвал всех пап не пренебрегать экипировкой во время велопрогулок с детьми.
„Ты просто должен носить шлем. Меня не волнует, насколько коротким будет путь, - подытожил Рамзи.“