„Повезло, что я жив“: Гордон Рамзи показал шокирующие последствия страшной аварии

„Мне повезло, что я здесь, что я жив. У меня все в порядке, я не сломал ни одной кости и не получил серьезных травм, но немного ушиблен и похож на фиолетовую картофелину. Да, мне больно, и это была жестокая неделя. Но я переживу это, - сказал Рамзи в своем видеообращении.“