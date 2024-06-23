Меган Маркл переживает за недавно появившуюся на публике Кейт Миддлтон

Внести ясность в ситуацию решила сама Миддлтон. В середине марта принцесса Уэльская записала видеообращение, в котором призналась, что у нее рак. После этого супруга принца Уильяма вновь исчезла из поля зрения общественности.

Накануне Кейт Миддлтон впервые за долгое время посетила мероприятие — парад Trooping the Color. Редкий выход в свет наделал немало шума в прессе. Живущие в США родственники принцессы, Меган Маркл и принц Гарри, ее поддержали. Несмотря на многолетние разногласия, они очень рады видеть Кейт в относительном здравии. Об этом журналистам издания New York Post рассказал близкий друг опальных герцогов.

„Они счастливы услышать, что Кейт идет на поправку и, возможно, скоро поправится настолько, чтобы вернуться к своим обязанностям“, — поделился инсайдер.

Особенно за здоровье Кейт Миддлтон переживает Меган Маркл. Герцогиня Сассекская мечтает оставить в прошлом все разногласия с онкобольной супругой принца Уильяма.

„Несмотря на всю их вражду, ее сердце сочувствует Кейт, она может только представить, насколько тяжелой для нее должна быть эта ситуация. Она готова оставить в прошлом гнев и горечь“, — добавил анонимный источник.