ФОТО | Бьянка Цензори сменила образ и больше не брюнетка - но все равно полуголая

В прошлом Бьянка уже была брюнеткой и блондинкой, и вот теперь новый цвет волос. Кадры публикует Daily Mail. Кстати, розовые локоны носила и бывшая жена Канье Ким Кардашьян, и ее сестра Кайли Дженнер.

Между тем, In Touch пишет, что Ким Кардашьян „ждет подходящего момента“, чтобы освободить Цензори, считая, что та попала в ловушку.

„Ким ждала подходящего момента, чтобы связаться с Бьянкой, что довольно сложно, потому что Канье контролирует ее 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и он, очевидно, выйдет из себя, когда она действительно сделает это“, — рассказал источник изданию.

Инсайдер уверен, что это лишь вопрос времени, когда Бьянка решит уйти от Канье и тогда Ким хочет быть рядом с ней и „обеспечить мягкую посадку“.