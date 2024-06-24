Больная раком звезда „Зачарованных“ требует от экс-мужа алименты на свое содержание

Накануне журналисты издания Us Weekly узнали, что Шеннен Доэрти обратилась в суд и потребовала от бывшего мужа алименты на свое содержание. Актриса хочет ежемесячно получать по 15 434 долларов. Экс-супруг артистки также должен оплатить и услуги адвокатов. Юристы обходятся звезде „Зачарованных“ в 9 100 долларов.

Сообщается, что сейчас актриса живет на отчисления, которые поступают от ее ранних проектов. Недавно стало известно, что крупные стриминговые сервисы постепенно стали отказываться от трансляции сериала „Зачарованные“. У Шеннен Доэрти могут закончиться финансы.

„В то время как я не могла работать, неся непомерные медицинские расходы, Курт использовал самолет, тратил тысячи долларов в спа-салонах, ювелирных магазинах и на рейсы для своего „агента“, одновременно утверждая, что у него недостаточно средств, чтобы содержать меня“, — делилась недавно Шеннен Доэрти.