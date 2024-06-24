Больная раком звезда „Зачарованных“ требует от экс-мужа алименты на свое содержание
Американская актриса Шеннен Доэрти развелась со своим мужем, продюсером и оператором Куртом Исваринко, в 2023 году. Звезда сериала „Зачарованные“ уличила супруга в неверности. Помимо прочего, мужчина финансово не поддерживал избранницу в ее борьбе с онкологическим заболеванием. В 2015 году у актрисы обнаружили рак груди.
Накануне журналисты издания Us Weekly узнали, что Шеннен Доэрти обратилась в суд и потребовала от бывшего мужа алименты на свое содержание. Актриса хочет ежемесячно получать по 15 434 долларов. Экс-супруг артистки также должен оплатить и услуги адвокатов. Юристы обходятся звезде „Зачарованных“ в 9 100 долларов.
Сообщается, что сейчас актриса живет на отчисления, которые поступают от ее ранних проектов. Недавно стало известно, что крупные стриминговые сервисы постепенно стали отказываться от трансляции сериала „Зачарованные“. У Шеннен Доэрти могут закончиться финансы.
„В то время как я не могла работать, неся непомерные медицинские расходы, Курт использовал самолет, тратил тысячи долларов в спа-салонах, ювелирных магазинах и на рейсы для своего „агента“, одновременно утверждая, что у него недостаточно средств, чтобы содержать меня“, — делилась недавно Шеннен Доэрти.