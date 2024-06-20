Новые роли: 6 вариантов ролевых сексуальных игр, для которых не нужны костюмы(2)
Ролевые игры — отличный способ воплотить самые смелые сексуальные фантазии. Нет ничего странного или неправильного в том, что у многих людей полно таких мечтаний, и если вы оба согласны — пора попробовать! Вот несколько простых сценариев.
1. Служебный роман
Ролевые игры часто сочетаются с преодолением запретов. Например, ты мечтала о сексе на рабочем месте, но по объективным причинам это невозможно. Поиграйте в босса и подчиненного, меняясь ролями! Достаточно поставить на стол стаканчик с карандашами и положить пару листочков, чтобы потом в пылу страсти небрежно смахнуть их на пол.
2. Аристократия
Если вы оба любите сериалы о венценосных особах, это отличный вариант! Можно сделать мантию из куска бархата или просто красиво одеться — и броситься в объятья простолюдина.
3. Массаж
Массаж — это всегда приятно. Если роль массажистки играешь ты, сосредоточься на интимных частях его тела и преврати это в прелюдию. А потом она плавно перейдет в основную программу...
4. Инопланетянин
Он попал сюда с другой планеты и ничего не знает о сексе. Это твой шанс — научить его всему! Начни с самого простого и неспешно продолжай обучение.
5. Незнакомец
Представь, что вы только что встретились и не знаете друг о друге буквально ничего. Даже имена можно придумать новые! Воплотите в жизнь фантазию о сексе на одну ночь с незнакомым человеком.
6. Первый секс
Очень интересный опыт! Постарайся забыть обо всем, что ты знаешь о сексе, и отдайся чувствам со всей силой. Не бойся совершать ошибки, так даже интереснее.