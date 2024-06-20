Новые роли: 6 вариантов ролевых сексуальных игр, для которых не нужны костюмы

1. Служебный роман

Ролевые игры часто сочетаются с преодолением запретов. Например, ты мечтала о сексе на рабочем месте, но по объективным причинам это невозможно. Поиграйте в босса и подчиненного, меняясь ролями! Достаточно поставить на стол стаканчик с карандашами и положить пару листочков, чтобы потом в пылу страсти небрежно смахнуть их на пол.

2. Аристократия

Если вы оба любите сериалы о венценосных особах, это отличный вариант! Можно сделать мантию из куска бархата или просто красиво одеться — и броситься в объятья простолюдина.

3. Массаж

Массаж — это всегда приятно. Если роль массажистки играешь ты, сосредоточься на интимных частях его тела и преврати это в прелюдию. А потом она плавно перейдет в основную программу...

4. Инопланетянин

Он попал сюда с другой планеты и ничего не знает о сексе. Это твой шанс — научить его всему! Начни с самого простого и неспешно продолжай обучение.

5. Незнакомец

Представь, что вы только что встретились и не знаете друг о друге буквально ничего. Даже имена можно придумать новые! Воплотите в жизнь фантазию о сексе на одну ночь с незнакомым человеком.

6. Первый секс

Очень интересный опыт! Постарайся забыть обо всем, что ты знаешь о сексе, и отдайся чувствам со всей силой. Не бойся совершать ошибки, так даже интереснее.