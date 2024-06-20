Жену актера задержали по подозрению в убийстве Мэттью Перри

Как удалось выяснить In Touch Weekly, Перри познакомился с подозреваемой в одной из клиник, где оба проходили лечение от алкогольной и наркотической зависимостей. „Она раньше лечилась с Мэттью, и у них было много связей в актерском сообществе. Это была неожиданная дружба, но они полагались друг на друга“, — сообщил источник изданию.

В лос-анджелесском доме фигурантки дела уже провели обыски и изъяли iPhone и ноутбук. Женщина уже допрошена, пока ее отпустили без предъявления обвинений. Сама же дама отрицает свою причастность к смерти Мэттью и находится в полном шоке. Подозреваемая сотрудничает со следствием и уже наняла адвоката.

Ранее сообщалось, что в деле о смерти звезды сериала „Друзья“ обнаружились шокирующие подробности. Оказалось, что доза кетамина, выявленная в крови актера была недостаточной, чтобы привести к смерти. Кроме того, в доме Перри не обнаружили данного препарата. Сейчас выясняется, как лекарство попало в организм Мэттью.