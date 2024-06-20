Шоубиз
20.06.2024, 18:00

Президент Карис приехал на велосипеде лично поздравить певца Иво Линна с днем рождения, но что-то пошло не так

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Алар Карис и жена Иво Линна Имбит.
Алар Карис и жена Иво Линна Имбит.
ФОТО: Alar Karis | VPK

У президента Алара Кариса (66) есть обычай посылать народным артистам и деятелям культуры цветы с офицером для поручений, но 12 июня в 75-летие Иво Линна глава государство внезапно лично нагрянул к певцу на хутор. Правда, что-то пошло не так.

Совсем недавно офицер для поручений вручил Реэт Линна букет цветов, чтобы поздравить ее с юбилеем - 80-летием. А когда Иво Линна исполнилось 75 лет, то президент Карис как раз находился с визитом на Сааремаа.

„Точно в день рождения Иво Линна, 12 июня, визит привел его в Мухумаа, и глава государства лично зашел домой к любимому многими певцу“, - подтвердила пресс-секретарь президента Эпп Кукемелк.

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