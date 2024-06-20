20.06.2024, 18:00
Президент Карис приехал на велосипеде лично поздравить певца Иво Линна с днем рождения, но что-то пошло не так(2)
ФОТО: | VPK
У президента Алара Кариса (66) есть обычай посылать народным артистам и деятелям культуры цветы с офицером для поручений, но 12 июня в 75-летие Иво Линна глава государство внезапно лично нагрянул к певцу на хутор. Правда, что-то пошло не так.
Совсем недавно офицер для поручений вручил Реэт Линна букет цветов, чтобы поздравить ее с юбилеем - 80-летием. А когда Иво Линна исполнилось 75 лет, то президент Карис как раз находился с визитом на Сааремаа.
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